Pantheon,”Niente più ticket, l’ingresso resta gratuito”

Niente biglietto d’ingresso al Pantheon. Il monumento, tra i più visitati del centro monumentale della città, “resterà gratuito”. Ad annunciarlo su Facebook il ministro della Cultura Alberto Bonisoli.

“Al contrario di quanto era stato stabilito dal mio predecessore nel 2017, non sarà introdotto alcun biglietto. Un provvedimento del genere avrebbe limitato la tradizionale libertà di accesso nelle chiese di culto della capitale e creato, inoltre, una cesura tra il monumento e la piazza, da sempre percepiti, dai romani e non solo, come un armonioso insieme unico, da fruire senza barriere”.

A dirsi subito contrario a un ticket per il Pantheon, fissato nel 2017 dall’allora titolare alla Cultura Dario Franceschini, era stato il vicesindaco di Roma Luca Bergamo, che ora plaude alla “scelta forte e importante sia per chi vive a Roma che per chi visita la nostra città. Più di un anno fa presi posizione contro l’idea di far pagare il biglietto in questo luogo di culto: oggi festeggiamo questa felice conclusione”.