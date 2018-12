‘BLITZ’ IN LIBIA DI CONTE,SI STRINGE SU LEADERSHIP

Un «blitz» per dare maggior peso allo «spirito» di Palermo e per tentare una stretta decisiva sulla leadership italiana. Il premier Giuseppe Conte, domani, sarà in Libia dove vedrà i 4 uomini forti del Paese: il capo del governo di unità nazionale Fayez Sarraj e il capo dell’Alto Consiglio libico Khaled Meshri a Tripoli mentre a Bengasi incontrerà il generale Khalifa Haftar e il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk Aguila Saleh. Poche le notizie sulla missione vista la delicatezza del dossier. Su un dato l’Italia pone l’accento. La visita di Conte rientra pienamente nella road map Onu. Ieri, non a caso, il premier ha avuto un colloquio telefonico con l’inviato delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassam Salamé, e – si apprende da fonti del governo – ha ribadito il pieno appoggio di Roma all’impegno dell’Onu per la stabilizzazione del Paese nordafricano. Del resto, il sodalizio tra Salamé e Conte è già emerso nel novembre scorso quando sono stati proprio loro due a coordinare la Conferenza di Palermo. Recandosi in Libia, Conte colma anche un «buco» emerso nei giorni scorsi: quello di un trilaterale con Haftar e Sarraj a Palazzo Chigi. Era stato lo stesso premier ad annunciarlo ma poi il vertice non si è più tenuto. Troppo complicato, forse, mettere attorno allo stesso tavolo i due leader libici in un frangente dove, sul piano della sicurezza, la situazione è quanto mai instabile. Il premier ha deciso così di volare in prima persona prima a Tripoli e poi a Bengasi, ribadendo da un lato il ruolo dell’Italia come «mediatore» tra le varie anime libiche e, dall’altro, facendo un ulteriore passo verso l’uomo forte della Cirenaica, Haftar. Nel corso dell’incontro di Bengasi, è probabile che Conte annunci al suo interlocutore la possibile riapertura del consolato italiano. È dal gennaio 2013 – quando ci fu un attentato nei confronti del console Guido De Sanctis – che la struttura diplomatica è chiusa e, riattivandola, Roma raddoppierebbe in breve tempo la sua presenza in Libia: è di una decina di giorni fa, infatti, la nomina di Giuseppe Maria Buccino come nuovo ambasciatore a Tripoli. Al di là del piano Onu – che prevede per gennaio l’organizzazione della conferenza nazionale libica – la visita di Conte rilancia anche la leadership italiana in Libia in un momento in cui gli Usa sembrano giocare un ruolo di secondo piano laddove la Russia, negli ultimi mesi, ha accelerato finanziamenti e rapporti con tutte le fazioni del Paese. E, in questo senso, sono Cirenaica e Fezzan le due regioni dal potenziale petrolifero più alto dove la Francia ha concentrato l’attenzione da tempo. Ma perché Eni consolidi la sua presenza nelle due regioni (soprattutto nel Fezzan) serve un «cotè» di rapporti diplomatici adeguato. La tela che, da settimane, tesse il governo passa per tutti i Paesi del Grande Medio Oriente che sostengono Haftar: dagli Emirati, dove Conte si è recato subito dopo la Conferenza di Palermo, all’Egitto

Ti potrebbero interessare anche: