CARCERI: PROTESTA A TRENTO DOPO SUICIDIO DETENUTO

Il carcere di Trento è stato teatro oggi di una violenta protesta inscenata dai detenuti dopo il suicidio la scorsa notte di un loro compagno di reclusione. Dopo ore di tensione, la situazione è tornata alla normalità grazie alla mediazione condotta dalla direzione del carcere, dal questore e dal commissario del governo. Secondo il Sappe le celle sono state devastate, un agente è rimasto ferito e altri sei intossicati. Solo un mese fa un altro suicidio si era verificato nello stesso carcere: un cittadino nigeriano si era tolto la vita appena rientrato dal Tribunale dove era stato condannato con l’accusa di violenza sessuale di gruppo e rapina. Oggi tutto è cominciato poco dopo le 3 di notte quando è scattato l’allarme per un detenuto tunisino di 32 anni trovato impiccato nella sua cella. Per l’uomo era prevista la fine pena nel maggio del prossimo anno. Vano è stato l’intervento dei sanitari del ‘118’ che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. In breve la notizia della tragedia si è diffusa fra gli altri detenuti ed è scattata la protesta che ha coinvolto in un primo momento più di 300 persone. Sul posto sono intervenuti in forze agenti di polizia, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco e ‘118’. Dopo la mediazione della direttrice e della Polizia penitenziaria, gran parte dei rivoltosi è rientrato nelle celle, mentre una parte di loro si è barricata nella sezione dei laboratori per lavorazioni, dando fuoco ad alcune suppellettili. Gli incendi sono stati prontamente spenti dai vigili del fuoco. La situazione di grande tensione nel pomeriggio è calata con l’arrivo del commissario del governo, Sandro Lombardi, e del questore Giuseppe Garramone, i quali, assieme alla direttrice del carcere, hanno accettato di incontrare una delegazione di detenuti. «I detenuti hanno lamentato problemi relativi ai servizio sanitario e alla richiesta di permessi da inoltrare al giudice di sorveglianza», ha detto il prefetto Lombardi. Sul posto anche il governatore del Trentino Maurizio Fugatti. «Qualora emergessero dagli approfondimenti che verranno condotti per far luce sulle cause della vicenda, carenze organizzative in capo alla Provincia, ribadisco la totale disponibilità a valutare attentamente eventuali proposte migliorative che dovessero esserci sottoposte», ha detto

