Cappone e faraona re del web a Natale, picchi di ricerche

Spopolano su Google le ricette della festa con carne bianca



Stampa

Vince la carne bianca nelle tavole di Natale, ma se il cappone spariglia al Nord, al Centro e al Sud la spuntano la faraona e il tacchino, con la tacchinella che invece appassiona gli abruzzesi. A dirlo sono i dati riscontrati su Google Trends, servizio che rivela cosa ricercano gli italiani, individuando così preferenze, passioni e ricette.

Si perchè oggi sempre più spesso ci si affida alla rete per la preparazione dei piatti. La carne bianca più ricercata su google sotto le feste è il cappone, con un picco registrato il 24 dicembre, mentre la frequenza più alta è al Nord, in particolare in Valle D’Aosta, seguita da Lombardia ed Emilia Romagna.

La ricetta più cliccata, invece, complice forse la laboriosità della preparazione, è il cappone ripieno, seguita dal brodo di questa carne e dal cappone arrosto. E’ invece in Umbria dove si registra il maggiore interesse per la carne di faraona, seguito da Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Ci si affida a google anche per trovare ispirazione, come confermano le altre parole di ricerca associate, il generico “faraona”, insieme a “ricetta faraona” o “ricette faraona”.

Tengono bene tutto l’anno, invece, le ricerche inerenti il tacchino, dalla fesa alla fettina ai ferri, dai bocconcini a polpette o involtini e questo in Umbria, Marche e Friuli Venezia Giulia. Nel periodo delle feste si assiste comunque ad un picco, correlato a preparazioni classiche ma meno frequenti, come le “cosce” o le “rollate”. Spopolano, infine, i click per la tacchinella in Abruzzo, seguita da Marche e Liguria, dove si va alla ricerca di come si prepara ripiena o arrosto.

Ti potrebbero interessare anche: