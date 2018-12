In manovra il ticket d’ingresso a Venezia: da 2,5 a 5 euro a persona

Svolta per il capoluogo veneto: sarà alternativo alla tassa di soggiorno

Un «contributo di sbarco» di 2,50 euro (aumentabili a 5) per i turisti, alternativo alla tassa di soggiorno, per chi cioè non pernotta in città; e inoltre la possibilità di aumentare fino a 10 euro a notte proprio l’imposta di chi sta in hotel o in altre strutture ricettive. La legge finanziaria la cui discussione è proseguita ieri fino a tarda notte, porta un doppio «regalo di Natale» a Venezia e al suo sindaco Luigi Brugnaro, che ne aveva fatto un cavallo di battaglia da un paio d’anni e lo aveva ribadito prima al governo Gentiloni e ora a quello gialloverde, ma soprattutto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con cui l’imprenditore e primo cittadino ha stretto un legame diretto. Si parla ipoteticamente di decine di milioni di euro per la città, che potranno servire per la gestione dei rifiuti, ma anche per interventi di recupero, salvaguardia ambientale e altro, sempre legati al turismo.

Il comma è il 653-quaterdecies del maxi-emendamento, a dimostrare che non è stato facile farlo inserire. E fino a tarda sera lo staff del sindaco Brugnaro è rimasto incollato al dibattito in corso al Senato per verificare che non ci fossero «manine» a cancellarlo, anche perché si tratta di un intervento «a costo zero» per lo Stato. Da un lato è previsto che al Comune di Venezia venga applicata una norma del decreto legislativo 23 del 2011, quello che aveva introdotto l’imposta di soggiorno: in realtà il comma in questione era stato introdotto dopo, nel 2012, e poi aggiornato nel 2015 e riguardava appunto la tassa di sbarco nelle piccole isole, tipo Capri o l’Elba. La legge prevede un contributo fino a 2,50 euro (ma con la possibilità di aumentarlo a 5 euro «in determinati periodi di tempo») per i passeggeri che arrivano «utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali»: si tratta di fatto di un «ticket d’ingresso», fermo restando che Venezia non è un museo per il quale si paga un biglietto. Secondo il modello usato finora, il contributo è parte del prezzo del biglietto e quindi spetta poi alle compagnie (nel caso di Venezia le crociere, Trenitalia, Italo e così via) versare la quota al Comune.

È previsto che questa tassa sia «in alternativa all’imposta di soggiorno», proprio per colpire i cosiddetti «turisti pendolari», cioè chi arriva in giornata da fuori. Ovviamente sono esclusi i «pendolari» veri e propri, studenti e lavoratori, così come i residenti. Resta solo da capire come avverrà la riscossione. Brugnaro proprio un mese fa aveva rispiegato la sua idea. «Sarebbe un’alternativa alla tassa di soggiorno – aveva spiegato – Chi alloggia in albergo è a posto, chi invece arriva in città con navi e treno, e passa qui la giornata, dovrà pagare una tassa per contribuire alle spese di pulizia della città». Il sindaco aveva ribadito che non sarebbe stato solo un balzello per i turisti. «In cambio di questa tassa diamo accesso gratuito ai servizi igienici, mappe con informazioni, un operatore che risponde in caso di bisogno. Credo che a queste condizioni chiunque pagherebbe volentieri, parliamo di pochi euro». Il comma del maxi-emendamento estende poi a Venezia una norma che finora era stata un’«esclusiva» di Roma Capitale: l’imposto massimo di 10 euro per la tassa di soggiorno (oggi in laguna si arriva a quota 5), ovviamente «in proporzione alla loro classificazione».

