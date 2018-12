Piazza Navona, l’assessore boccia queste bancarelle

Cafarotti: “Vincoli Sovrintendenza lo rendono spoglio”

L’assessore al commercio Carlo Cafarotti, chiamato lo scorso marzo a sostituire Adriano Meloni, cambierebbe diverse cose dell’evento natalizio più famoso della Capitale. Dal numero dei banchi alla tipologia merce venduta, che “era meglio quando c’erano porchetta e romanella”. Ma non tornerebbe indietro sul famoso criterio di anzianità, mantenuto nel bando, che ha consegnato la metà delle bancarelle, ancora una volta, alla famiglia Tredicine. Anzi, in favore dei re di camion bar e caldarroste spezza pure una lancia: “A volte discriminati dai giornali”. E’ il senso dell’intervista rilasciata nei giorni scorsi da Cafarotti a Ronma Today, intervista che ha provocato violente reazioni. Il mercatino è spoglio, dice, ma questo è dovuto ai due vincoli sul numero di postazioni possibili: quello della Sovrintendenza e quello di sicurezza. Vent’anni fa non c’erano, e la piazza era piena. “Stiamo provando a lavorare per portare delle migliorie, quelle possibili. Avvieremo un’interlocuzione con la Sovrintendenza per capire se possiamo mettere delle luminarie – dice -E capiremo se è possibile intervenire sulle postazioni per quanto le ripeto è difficile. Però no, quella di quest’anno non è la festa definitiva.

A gennaio 2018, un anno fa, l’Antitrust ha fatto dei rilievi sull’eccessiva durata delle concessioni (9 anni) e sul cognome dei Tredicine, nota famiglia di commercianti ambulanti che ha in mano una cospicua fetta delle licenze su Roma, ripetuti per 17 postazioni. Ma non sono state fatte modifiche. “E la ragione è semplice- spiega l’assessore – il bando è già stato fatto e le concessioni già assegnate, tutto in maniera assolutamente regolare. D’altronde i player del commercio su area pubblica non sono tanti. E questo è stato il risultato. Il mercatino di piazza Navona è una fiera, la storicità stessa dell’evento ne richiama il concetto. Non si può tradire l’animo stesso del mercatino per eliminare il criterio di anzianità. E’ un ragionamento al contrario che non mi piace fare. ” Ma i Tredicine, la “lobby dei camion bar”? “Per me gli operatori sono operatori, non hanno nome e cognome. Si fa un bando nel migliore dei modi, il resto è una conseguenza. Senza contare che a volte se ne parla in maniera esagerata.”

