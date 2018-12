«Venezia tra le città più inquinate d’Italia»,



C’era la maschera della morte a guidare la marcia di sabato, da riva Ca’ di Dio ai Giardini a Venezia, organizzata dalle associazioni: Generazione ’90, Venice Calls, Legambiente circolo di Venezia, Venessia.com, Garanzia Civica, Masegni e Nizioleti, Associazione I giovani veneziani. Un travestimento tetro per lanciare un grido d’allarme: «Inquinamento, rifuti e marea incontrollata uccideranno la città».

«Non ci sono solo i problemi legati allo spopolamento e ai flussi turistici – dicono le associazioni -. Venezia è una delle città più inquinate d’Italia. Non si parla della provincia, ma del centro storico. La raccolta dei rifiuti in città segue dinamiche molto distanti dalla differenziata, anche efficiente, che viene fatta in provincia. Nei cestini migliaia di turisti conferiscono di tutto indifferenziatamente. Per non parlare della plastica e dell’indifferenziato che finisce in acqua».

«Le Pm10 vengono registrate a Sacca Fisola e al Bissuola. Ebbene dal 2010 i valori registrati sono sempre sopra i limiti fissati dalla legge», spiegano i comitati. Ma c’è anche il problema della marea. «Incontrollata – spiegano – fuori da ogni possibilità di regolazione, nonostante il Mose che non funziona e probabilmente non riuscirà ad arrestare i picchi più alti di acqua alta nei punti più bassi, cioè proprio in centro storico. Abbiamo sentito il bisogno di fare qualcosa che riportasse i veneziani a occuparsi della salute della propria città – concludono – , perché se non lo fanno i cittadini non lo fa nessun altro».

“

Ti potrebbero interessare anche: