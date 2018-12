Che fine fanno i regali di Natale indesiderati? Un italiano su 5 li ricicla

Secondo un’indagine Coldiretti/Ixe’, il 20% li cambia in negozio, l’11% li rivende su web

Natale è tempo di regali. Ma un regalo si può anche sbagliare e allora che fine fanno i doni indesiderati? La maggior parte degli italiani li ricicla. Ma c’è anche chi li restituisce al negozio per cambiarli e chi li rivende su Internet. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ che evidenzia l’affermarsi di una nuova tendenza nel nostro paese.

Quasi un Italiano su cinque (20%) che ha ricevuto regali di Natale ricicla quelli indesiderati. La grande maggioranza di coloro che riciclano lo fa a favore di parenti e amici che possono apprezzare l’oggetto ricevuto in dono mentre – sottolinea la Coldiretti – una buona percentuale di pragmatici (20%) li restituisce al negozio cambiandoli o chiedendo un buono, mentre l’11% li rivende su internet.

I prodotti con il minor tasso di “riciclo” sono quelli dell’enogastronomia per i quali – continua la Coldiretti – si trova sempre l’occasione di consumo mentre più a rischio sono i capi di abbigliamento, i prodotti per la casa o quelli tecnologici. Si tratta di un business rilevante se si considera che le famiglie italiane hanno scartato sotto l’albero regali di Natale per un valore stimabile in 3,9 miliardi tra grandi e piccini, mentre il 19% degli Italiani non ha ricevuto quest’anno neanche un regalo.

Abbigliamento ed accessori, prodotti alimentari e giocattoli salgono nell’ordine – conclude la Coldiretti – sul podio dei regali che sono stati più gettonati insieme a libri e musica.

Ti potrebbero interessare anche: