PD,OREF BOCCIA RAGGI,BILANCIO HA ESCLUSO ALCUNE SOCIETÀ

– «Un’altra sonora bocciatura per Virginia Raggi e la sua giunta. Il parere negativo dell’Oref è una pessima notizia soprattutto per i romani che ancora una volta sono costretti a prendere atto di una Capitale abbandonata a sé stessa e senza governo». Così in una nota Giulio Pelonzi , capogruppo Pd in Campidoglio. «Il bilancio presentato dalla giunta – secondo i revisori- ‘non rappresenta in modo veritiero e corretto la reale consistenza economico, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo Amministrazione pubblica di Roma Capitalè. Sono rilievi pesantissimi – sottolinea Pelonzi – che mettono in guardia dal violare i principi contabili e che gettano un’ombra sull’operato del responsabile dei conti capitolini. L’Oref sollecita a rideterminare il perimetro di consolidamento finanziario ricomprendendo le società escluse e tra queste: Roma Metropolitane, Farmacap, Ama, Risorse per Roma e Atac, in procedura di concordato. La fotografia desolante di Roma descritta dal New York Times si rispecchia correttamente nei conti pasticciati, frutto di artifici creativi dell’ amministrazione Raggi. Questo ennesimo parere negativo, il terzo, è la dimostrazione di un’incapacità manifesta. La Sindaca e la sua Giunta non meritano la pazienza dei Romani che ogni giorno – conclude l’esponente dem – assistono allo spettacolo indegno di una Capitale ridotta ad una discarica a cielo aperto».

