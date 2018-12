MIGRANTI/ Boom di domande di asilo respinte: sono quattro su cinque

La stretta sui permessi, promessa dal ministro dell’Interno in campagna elettorale, non è stata però accompagnata dall’aumento dei rimpatri, anch’esso promesso in campagna elettorale e accompagnato da forti critiche alla lentezza e all’esiguità dei “rientri”. Da giugno a novembre sono stati 3.252, circa il 6% in meno di quelli dello steso periodo del 2017 (3.459). Negli ultimi due mesi c’è stato un leggero incremento (a ottobre 602 e a novembre 915 contro i 430-440 del quadrimestre giugno-settembre) ma si tratta di numeri ancora molto piccoli, soprattutto se confrontati con i circa 500mila immigrati irregolari che secondo le stime sono presenti in Italia.

Le difficoltà nascono dalla scarsa disponibilità dei Paesi d’origine al ritorno dei migranti. Innanzitutto servono accordi, che per ora esistono con pochi Stati (Tunisia, Nigeria, Egitto e Marocco).Pochi giorni fa, nell’audizione di fronte al comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, il ministro dell’Interno ha detto di aver già intrapreso iniziative bilaterali con «Paesi con cui non esisteva nulla: con il Ghana, da cui negli ultimi anni sono arrivate più di 10mila persone – ha continuato Matteo Salvini – stiamo lavorando a un accordo che offra vitto, alloggio e formazione professionale a 80mila persone e che chiuderemo entro fine anno». È inoltre prossimo alla firma un accordo di polizia con la Guinea Conakry già predisposto ad aprile.

Secondo l’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale)il maggior numero di rimpatri riguarda Tunisia e Albania mentre i rientri verso l’Africa subsahariana sono molto più difficili e coinvolgono meno del 10% dei migranti con foglio di via.

«Negli ultimi 5 anni la Germania è riuscita a rimpatriare quasi 8 irregolari su 10 mentre l’Italia poco più di 2 – dice Matteo Villa, esperto di immigrazione dell’Ispi -. La ragione è che sono diversi i Paesi di provenienza e quelli da cui arrivano i migranti tedeschi sono più collaborativi, oltre al fatto che la Germania ha una maggiore forza contrattuale».

A novembre le commissioni territoriali hanno respinto l’80% delle richieste di asilo totali

5%: I permessi umanitari

Da una media del 28% delle domande esaminate, i permessi per ragioni umanitarie sono scesi al 5%

6.221: I rimpatri

Gli irregolari riportati nei Paesi d’origine nel 2018 (al 30 novembre). Da giugno 3.252, contri i 3.459 dello stesso periodo del 2017 (-6%)

23.126: Gi sbarchi

I migranti arrivati in Italia da gennaio al 14 dicembre. Da giugno a novembre sono stati 9.581 contro i 56.814 dello stesso periodo 2017 (-83%) e i 125.125 del 2016

