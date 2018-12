CAPODANNO IN TV TRA SHOW, MUSICA E FILM

– 3, 2, 1…. Buon anno! Che siate per un film, grandi concerti o anche solo per il countdown in diretta, sarà la tv a scandire l’arrivo del 2019 nelle case degli italiani. A partire dai due grandi show in piazza, su Rai1 Amadeus con ‘L’anno che verrà’ in diretta da Matera e su Canale 5 Federica Panicucci per un ‘Capodanno in musicà da Bari con Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Elodie, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Irama, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gue Pequeno, Ron, Fabio Rovazzi, Tiromancino. Rai2 punta invece su cinema e animazione, tra ‘Hotel Transylvania 2’ e il gigante buono di ‘Ralph Spaccatuttò (bis la sera dell’1 con Amy Adams e Patrick Dempsey in ‘Come d’incantò e la ‘Pocahontas’ Disney). Mentre su Rai3 torna la gioia del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo con Melissa Greta Marchetto, amori e passioni per l’ultima notte dell’anno di Rete4 con ‘La grande storia di Pepà. Su Sky Uno debutta proprio il 31 la nuova stagione di Alessandro Borghese 4 ristoranti, con prima puntata da Milano dedicata al cenone di Capodanno tra sapori, cibi e tradizioni di Cina, Eritrea, Russia e Cuba. Si prosegue verso la mezzanotte tra le bellezze del Victoriàs Secret Fashion Show, Le cirque du soleil in O: The Acquatic e Michael Bublé Live Show at BBC. Ancora musica su Sky Arte tra i Gipsy Kings ‘King of the world’ e Freddie Mercury ‘The Great Pretender’. Amanti del grande cinema, per voi il 31 c’è solo l’imbarazzo della scelta: tra thriller e fantascienza la Maratona Time di Italia 1, notte Hitchcock per La7, doppietta tra ‘L’ultima vacanzà e ‘Quando l’amore brucia l’animà su Paramount, Maratona Edwige (Fenech) su Iris, Capodanno da Idioti su 20, Maratona Omini verdi su Focus, ‘Il grande cinema di Natalè su K2 e Super Capodanno al via con ‘L’uomo d’acciaiò per Premium Cinema. Per i serial addicted, su Sky Cinema debutta il 31 la nuova indagine di Filippo Timi ne ‘I delitti del Barlumè, su Giallo indagini natalizie per ‘L’ispettore Barnaby’ e su Mtv maratona di episodi natalizi per ‘Nick Jr’. Per i bimbi che vanno a letto presto, Capodanno si festeggia il pomeriggio, il 31 e l’1, con ‘Le strenne dello Zecchino d’Orò di Rai1, tra canzoni storiche interpretate da big come Pavarotti, Mina e Andrea Bocelli e i duetti storici di Topo Gigio. Il 2019? Arriva subito con un carico di big e show, sin dall’1 gennaio: su Rai1 Roberto Bolle e il suo ‘Danza con mè, su Rai2 ‘Zucchero – una notte a Venezià, su Italia 1 il pattinaggio di ‘Hit on icè da Courmayeur e su Mediaset Extra il ‘Checco Zalone Show’. Tra i film da non perdere, ‘Indipendence Day’ su Italia 1 e due cult della risata come ‘L’aereo più pazzo del mondò e ‘L’aereo più pazzo del mondo sempre più pazzò su Comedy Central. Su Focus, in prima tv, speciale ‘Fidel Castro – L’uomo oltre il mitò.

