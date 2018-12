CARCERI: SAPPE, È ALLARME PER SOVRAFFOLLAMENTO E DISORDINI

«Quelle di Lucca e Trento, con detenuti in rivolta e gravi violenze, sono gli ultimi due gravi fatti che accadono nelle carceri italiane. Eventi come questi sono sempre più all’ordine del giorno e a rimetterci è sempre e solo il Personale di Polizia Penitenziaria». È quanto denuncia il segretario del sindacato Sappe, Donato Capece. «Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria – aggiunge – adottino con tempestività urgenti provvedimenti, a cominciare dalla sospensione della vigilanza dinamica delle sezioni detentive, provvedimento che ha favorito e favorisce questa ignobile e ingiustificata violenza nei penitenziari facendo stare i detenuti fuori delle celle a non fare nulla tutto il giorno. La situazione nelle carceri resta allarmante, l’affollamento nelle carceri è tornato ad essere allarmante, con oltre 60mila presenze rispetto ai circa 42mila posti».

