FRANCIA: GILET GIALLI, SETTIMO WEEKEND DI PROTESTA CON SCARSA ADESIONE

Partecipazione ridotta, in Francia, nel settimo weekend di mobilitazione dei gilet gialli. Secondo il quadro delineato da Le Figaro, appena un migliaio di manifestanti sono scesi in piazza a Parigi, Nantes o Marsiglia. A Bordeaux, come ha riferito la prefettura, hanno protestato in 2400. In totale, in tutto il paese, sono state fermate una ventina di persone, 17 delle quali sono state trattenute dalla polizia

