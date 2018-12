PALLAVOLO: NAZIONALE SORDI SI PREPARA A CAMPIONATO EUROPEO

Con il primo Raduno nazionale Federazione Sport Sordi Italia (Fssi), fino a domani, L’Aquila ospita la preparazione della Nazionale di Pallavolo maschile al Campionato Europeo di Pallavolo Sordi, in programma a Cagliari dal 4 al 14 giugno 2019. L’attività è svolta in collaborazione con l’asd Torrione Volley che ha presentato la squadra nella sede del Consiglio comunale, insieme al presidente dell’Ente Nazionale Sordi (Ens) dell’Aquila Francesco Mastropietro. Gli allenamenti, aperti al pubblico, si tengono nella palestra della scuola ‘Dante Alighierì. Oggi alle 18 amichevole contro la squadra dei Vigili del Fuoco ‘Bellucci Volley L’Aquilà. Guida il nuovo staff tecnico della Nazionale l’abruzzese Rocco Luciano Bruni, coadiuvato dagli allenatori aquilani Stefano Benedetto e Carlo Del Re e dal Mental Coach marchigiano Gabriele Bani; DT federale Marco Sabatini. «Abbiamo voluto fortemente il primo raduno stagionale qui – ha detto Bruni – perché L’Aquila è l’emblema della determinazione e della resilienza». La popolazione dell’Aquila, ha detto Bruni, «dimostra sempre grande sensibilità culturale ed emotiva e, nonostante tutto, ha fatto dell’attaccamento alla propria terra e ai suoi valori un elemento di forza. Anche i nostri ragazzi si trovano a superare quotidianamente nella loro vita le tante difficoltà che la condizione di sordità ti mette di fronte e lo sport è certamente una grande scelta che aiuta a superare i limiti e le barriere». Nell’amichevole di oggi l’inno nazionale sarà intonato in Lingua dei segni (Lis). Entusiasta dell’iniziativa Massimiliano Bucca, consigliere nazionale della Federazione Italiana Sport Sordi, intervenuto alla presentazione all’Aquila

Ti potrebbero interessare anche: