PEDOFILIA: ACCUSE CARD. MCCARRICK, SESSO IN CONFESSIONE

Figlio amici lo accusa, testimonianza raccolta da S.Sede a NY

– Molestie sessuali nel segreto del confessionale: un uomo che accusa l’ex cardinale Theodore McCarrick di molestie sessuali ha dichiarato alle autorità vaticane che l’alto prelato abusò di lui per anni, da quando negli anni Settanta era un bimbo di undici, a volte anche durante il sacramento della confessione. James Grein – ha detto il suo avvocato Patrick Noaker – ha deposto per circa un’ora davanti al vicario giudiziale dell’arcidiocesi di New York, incaricato dalla Santa Sede di raccogliere la sua testimonianza per l’inchiesta canonica istruita dal Vaticano. Le accuse sulle ripetute molestie durante il sacramento, una gravissima offesa per il diritto canonico, si sono aggiunte all’originale denuncia di abusi su minore emerse la scorsa estate. La Santa Sede è sotto pressione per chiudere il caso McCarrick prima del ‘sinodò di febbraio convocato da papa Francesco sulla prevenzione degli abusi. L’ex cardinale, all’epoca un prete della arcidiocesi di New York, era vicino alla famiglia di Grein. Aveva tenuto James a battesimo e, prima di celebrare la messa in casa degli amici, portava il bimbo in camera per ascoltarne la confessione. «Allungare le mani era diventato parte del rituale. Accadeva quasi tutte le volte», ha detto Noaker, spiegando che l’assoluzione di consisteva nel toccare James sulla fronte, le spalle, il petto e i genitali«. L’avvocato ha aggiunto che il collegamento dell’abuso con un sacramento come la confessione continua a tormentare il suo cliente ancora oggi. Le accuse contro McCarrick, ex arcivescovo di Newark e poi di Washington, sono esplose in giugno quando un’inchiesta interna della Chiesa aveva definito credibili le accuse di aver molestato un ex chierichetto negli anni Settanta. A dispetto delle smentite dell’alto prelato, lo scandalo aveva creato una nuova crisi di credibilità per la Chiesa americana e le stesse gerarchie vaticane dal momento che non era apparentemente un segreto che »Zio Ted« facesse sesso con seminaristi adulti. A dispetto del suo comportamento, McCarrick aveva dato la scalata nei ranghi della Chiesa fino a diventare portavoce dei vescovi nel 2002, all’epoca delle decisioni sulla »tolleranza zero« contro i preti pedofili. In giugno, dopo le accuse dell’ex chierichetto, papa Francesco aveva inizialmente sospeso McCarrick dal ministero sacerdotale. Un mese più tardi, dopo che Grein e alcuni seminaristi adulti, si sono uniti nelle denunce, Francesco ha tolto a McCarrick la berretta cardinalizia ordinandogli di vivere una vita di penitenza e espiazione mentre il processo canonico faceva il suo corso. Intanto sul summit di febbraio in Vaticano, il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ha detto oggi a Vatican News che »sarà un incontro molto importante a cui ci si sta preparando con molto impegno. Le mie speranze sono che questo incontro convocato dal Papa, di tutti i presidenti delle Conferenze episcopali, possa rafforzare, o continuare per meglio dire – perché c’è già stato l’impegno della Chiesa nella lotta contro questo fenomeno degli abusi – l’attenzione in favore delle vittime e soprattutto la creazione di condizioni di sicurezza per i minori e per le persone vulnerabili«.

Ti potrebbero interessare anche: