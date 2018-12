SMOG: CAMPIDOGLIO, DOMANI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI

Domani 30 dicembre è previsto il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde di Roma dalle 7.30 alle 20.30. Il divieto riguarderà ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1 e tutti gli autoveicoli benzina e diesel Pre-Euro 1, Euro 1 e Euro 2. Eventuali deroghe specifiche sono riportate nell’Ordinanza sindacale che si può reperire sul sito di Roma Capitale. Lo rende noto il Campidoglio in una nota. Inoltre, gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18øC o 17øC in funzione del tipo di edificio. «Il provvedimento – si legge – si è reso necessario sulla base delle previsioni sullo stato della qualità dell’aria, fornite da Arpa Lazio, che indicano sull’area di Roma una situazione di criticità per la giornata odierna e per quella di domani con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti

