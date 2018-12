VIOLENTA FIGLIE MINORI COMPAGNA, ABUSI IN 4 ANNI CONVIVENZA

– Le violenze sessuali dell’imprenditore barese arrestato per aver violentato le due figlie minorenni della compagna sarebbero durate quattro anni, cioè il periodo della convivenza con la donna che si è interrotta due anni fa. I due, però, continuavano a vedersi sul lavoro, essendo soci in affari. Sarebbe stato proprio il prolungarsi di questa frequentazione ad alimentare il disagio della figlia più grande che, dall’essere espansiva e solare, era diventata scostante, litigiosa, e aveva cominciato ad avere disturbi alimentari. Sono stati questi segnali a spingere la donna a chiedere il motivo di questo comportamento alla figlia che ha raccontato tutto alla madre e al padre naturale (ex marito della donna) che hanno denunciato tutto alla polizia. Da qui è scattato l’intervento del pool fasce deboli della Procura di Bari che ha indagato per un mese accertando la dinamica dei fatti, e ha disposto l’ascolto protetto delle piccole vittime delle violenze, alla presenza di uno psicologo

