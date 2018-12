Manovra, sì al ticket d’ingresso per Venezia: da 2,5 a 5 euro per chi entra in città

La legge di bilancio approvata ieri alla Camera prevede la possibilità di far pagare chi arriva direttamente con il biglietto del mezzo utilizzato. Sostituirà l’imposta di soggiorno

Come alle isole Eolie o all’isola d’Elba. Adesso anche per entrare a Venezia i visitatori dovranno pagare un ticket d’ingresso, una somma tra i 2,5 euro e i 5 ( a seconda della stagione) che andrà a sostituire la tassa di soggiorno. Il desiderio del sindaco Luigi Brugnaro è diventato realtà grazie ad un emendamento alla legge di Bilancio approvata ieri sera dalla Camera. Al comma 1129 è prevista la possibilità di applicare il contributo a chi raggiunge “con qualunque vettore la città antica”.

Come accade già nelle altre località turistiche dove la tassa d’ingresso è prevista già da anni, i turisti si troveranno a pagare il sovrapprezzo nel biglietto delle compagnie aeree, navali o di trasporto su terra che utilizzeranno per arrivare a Venezia e saranno poi le aziende a girarle al Comune.

L’amministrazione ritiene così di poter intercettare un ben più consistente introito rispetto alla tassa di soggiorno da parte del turismo mordi e fuggi, milioni di persone ogni anno che visitano la città nel giro di una giornata.

