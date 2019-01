GERMANIA/ Travolge la folla con l’auto a Bottrop: 4 feriti gravi. Il ministro: «Voleva uccidere gli stranieri

Almeno quattro persone sono rimaste gravemente ferite nel centro di Bottrop in Germania dopo che un uomo ha travolto intenzionalmente una folla di persone con l’automobile, in quello che appare un attacco diretto agli stranieri. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. L’autista è fuggito verso la vicina città di Essen prima di essere fermato e arrestato dalla polizia. Tra i feriti c’erano cittadini siriani e afghani.

«Le autorità inquirenti sospettano sia un attacco mirato, forse dovuto agli atteggiamenti xenofobi del guidatore», riferisce un comunicato congiunto della polizia e la procura. L’uomo al volante, 50 anni, è stato arrestato. Secondo una prima ricostruzione della polizia, il cinquantenne ha cercato senza successo d’investire un singolo passante poco dopo la mezzanotte nella cittadina di Bottrop. Successivamente l’uomo ha travolto un gruppo di pedoni, fra cui alcuni migranti siriani e afghani, nel centro della cittadina, ferendo quattro persone. L’uomo si è poi diretto nella vicina città di Essen, dove ha cercato di investire delle persone un gruppo di persone in attesa alla fermata dell’autobus. Arrestato poco dopo, il cinquantenne ha espresso convinzioni xenofobe. Secondo gli inquirenti, l’uomo potrebbe soffrire di squilibri mentali.

Il ministro accusa. L’automobilista, di nazionalità tedesca, che in Germania ha travolto un gruppo di passanti stranieri la notte di capodanno aveva «un chiaro intento di uccidere stranieri»: lo ha detto il ministro degli Interni del Nord Reno-Vestfalia, Herbert Reul, nel pomeriggio a Bottrop. La faccenda «deve essere presa molto seriamente», ha proseguito il ministro del Land. Poco dopo la mezzanotte della notte di San Silvestro un uomo di 50 anni, alla guida di una Mercedes, si è lanciato con l’auto contro un gruppo di persone che festeggiavano con petardi e fuochi d’artificio nella centrale Berliner Platz di Bottrop. L’impatto ha ferito 4 persone, di nazionalità afghana e siriana, di cui una in modo grave.

