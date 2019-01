Atac, ancora un bus in fiamme: danneggiate sei auto in sosta

Stamattina intorno alle 6, per ragioni da accertare, si è sviluppato un incendio su una vettura della linea 16 al capolinea di via Costamagna, zona Tuscolano, a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessun problema per le persone. Atac ha avviato un indagine interna. La vettura era stata immatricolata nel 2006.

Secondo quanto hanno ricostruito i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre, il bus Atac era fermo al capolinea quando si è sviluppato l’incendio. Ci sono volute due ore per spegnere le fiamme. Nel rogo sono rimaste coinvolte anche sei auto parcheggiate. Sul posto anche la polizia. Non ci sono stati feriti e nemmeno conseguenze sul traffico. «Le fiamme stanno divorando il trasporto pubblico romano – commenta Stefano Pedica del Pd – è urgente occuparsi della manutenzione dei mezzi prima che ci scappi il morto»

È il primo autobus che prende fuoco nel 2019. L’ultimo incendio di questo tipo risale a dicembre, quando le fiamme sono divampate in un autobus della linea 311 di Roma. Il mezzo Atac era in servizio sulla Tor Cervara-Rebibbia: anche in questo caso non ci sono stati feriti tra i passeggeri. Nel 2018 almeno 25 autobus sono andati a fuoco, il caso più grave il rogo di via del Tritone, era la mattina dell’8 maggio.

Ti potrebbero interessare anche: