Caos migranti, Di Maio e Salvini non vanno d’accordo

Di Maio: «Accogliamo donne e bimbi, Malta autorizzi gli sbarchi». Salvini: «Su navi Ong non cambio idea»



Luigi Di Maio interviene sui social network sull’emergenza delle due navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye in acque maltesi. «Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle imbarcazioni e li mandi in Italia. Li accoglieremo. Siamo pronti ancora una volta a dare, come sempre, una lezione di umanità all’Europa intera». «Questa Europa – aggiunge – così non va, la cambieremo con le prossime elezioni europee. Ma i bambini non possono pagare il prezzo di un’Europa che si gira dall’altra parte per non vedere».

Telefonata Conte-Di Maio. Telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio sulla vicenda dei migranti a largo delle coste maltesi. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi al centro del colloquio telefonico c’è stata l’iniziativa di contattare Malta per far sbarcare mamme e bambini a bordo delle due navi, segnalando la disponibilità dell’Italia ad accoglierli.

Salvini: non cambio idea. Una nave tedesca e una nave olandese, in acque maltesi. Ma ad accogliere dovrebbe essere ancora una volta l’Italia. La nostra Italia che ha già accolto quasi un milione di persone negli ultimi anni, dove più di un milione di bambini vive in condizioni di povertà assoluta. Il traffico di esseri umani va fermato: chi scappa dalla guerra arriva in Italia in aereo, come già fanno in tanti, non con i barconi. Possiamo inviare a bordo medicine, cibo e vestiti, ma basta ricatti. Meno partenze, meno morti. Io non cambio idea». Così Matteo Salvini su Fb.

Di Maio. «Se c’è qualche membro della maggioranza a disagio» sul decreto sicurezza «si deve ricordare che fa parte di una maggioranza che quel decreto lo ha votato, di un governo che lo sta applicando, che lo sosteniamo e che chi prende parte in questo momento a questa boutade prende parte a una boutade politica per far sentire un po’ di sinistra chi con la sinistra non ha più nulla a che fare». Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a Alleghe (Belluno) schierandosi con il ministro dell’Interno Matteo Salvini, nello scontro che lo oppone a molti sindaci sul decreto sicurezza e sui migranti. Ci sono sindaci che ragionano «se aprire o chiudere i porti. Vorrei ricordare che non hanno nessuna autorità per legge e quindi questo dimostra che tutte queste dichiarazioni fanno parte di una grande occasione per fare un pò di campagna elettorale e chiedere un pò di voti ai cittadini», ha aggiunto Di Maio. «È solo una grande occasione di strumentalizzare un tema – ha continuato il vice premier – quando invece ci sono problemi come la disoccupazione, povertà, pensioni che come al solito o non fanno notizia o la politica ignora. Pensiamo di più ai diritti sociali e meno alle polemiche su aprire o chiudere i porti».

×

M5S diviso. A riaprire la ferita tra i grillini è Matteo Mantero, parlamentare vicino al presidente della Camera, Roberto Fico, che lancia un vero vero e proprio affondo via Facebook nei confronti del provvedimento fortemente voluto dalla Lega: «Ecco quello che si ottiene emanando un decreto incostituzionale e stupido, a solo scopo propagandistico, che auspicabilmente sarà smontato dalla Consulta: creare illegalità dove non c’era, ridurre l’integrazione peggiorando le condizioni di vita di italiani e stranieri, far fare bella figura ai sindaci del Pd che hanno contribuito a creare il falso problema dell’immigrazione e ora passano per i paladini dell’integrazione. Filotto insomma. La prossima volta – avverte Mantero – proviamo ad ascoltare i nostri sindaci, come quelli di Roma e Torino ad esempio, che avevano esposto in maniera chiara e non strumentale come stanno facendo Orlando & C. le problematiche che avrebbe causato questo decreto».

Salvini. «Avere una accoglienza così dopo sette mesi di Governo, in un momento comunque complicato, è motivo di orgoglio. Per me la polemica non esiste, c’è una legge dello Stato, firmata dal presidente della Repubblica, applicata dal 99% dei sindaci». Lo ha detto a Chieti il ministro dell’Interno, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla legge sulla sicurezza nel corso della passeggiata al mercato cittadino di Chieti sotto una fitta nevicata. «C’è qualche sindaco incapace – ha aggiunto il ministro – che siccome non sa gestire Palermo, Napoli, Firenze e altre città, si inventa polemiche che non esistono. Immigrati regolari e perbene, i profughi veri, avranno più tutele con questo decreto; i furbetti e i finti profughi, spacciatori e stupratori, tornano a casa loro. Io vado avanti, sono convinto di fare gli interessi degli italiani, degli immigrati regolari perbene e dei profughi veri». Ieri il ministro aveva definito «Amici dei clandestini, traditori degli italiani!» i sindaci contrari al decreto.

Ti potrebbero interessare anche: