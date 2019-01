AUGURI CELENTANO, ARTISTA FA 81, A GENNAIO CARTOON PER C5

Adriano Celentano compie 81 anni. L’artista tornerà presto in tv, in questo mese di gennaio, in formato animato: è attesa su Canale 5 la serie Adrian con Milo Manara all’iconografia per una produzione Clan Celentano. Oggi è stato inaugurato il nuovo sito in cui si raccontano i personaggi, in particolare Adrian e Gilda, della serie originale in animazione ideata, scritta e diretta da Adriano Celentano con le musiche del Molleggiato e di Nicola Piovani e che vede la firma di Vincenzo Cerami (scomparso nel 2013) come collaborazione ai testi. Lo staff e il clan per fargli gli auguri hanno pubblicato un video che si rifà al cartoon ma ha come colonna sonora In ginocchio da te di Gianni Morandi. «Quale miglior sorpresa per il compleanno di uno scherzo e l’augurio di mantenersi sempre così: giovane e allegro! Auguri, Adriano, da tutti i tuoi più stretti collaboratori di Adrian.», c’è scritto. Un video scherzoso che prende spunto dall’amicizia dei due artisti. Ieri sera su Raidue lo speciale C’è Celentano dedicato all’artista è stato il secondo programma più visto in tv con 2 milioni 907 mila spettatori e il 14,4 di share

