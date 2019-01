MERCATO: HIGUAIN-MORATA SE NE RIPARLA,INTER VIA MIRANDA

Nonostante la ritrovata sintonia con il gol e con l’ambiente milanista, HIGUAIN potrebbe ugualmente lasciare entro fine mese il club rossonero. Il ‘Sun’ scrive infatti che, alla fine, lo scambio con MORATA si farà e che quindi il Pipita raggiungerà il suo ‘maestrò Sarri al Chelsea, con lo spagnolo che invece realizzerà il desiderio (suo, e soprattutto della moglie) di tornare in Italia. Intanto la dirigenza del Milan riflette su FERREIRA CARRASCO, attaccante esterno che continua ad offrirsi dalla Cina, visto che vuole lasciare quel campionato. L’ex del Monaco ha infatti ufficialmente chiesto al Dalian Yifang di essere ceduto. Oltre a quello con il Sassuolo per SENSI e DUNCAN, c’è un discorso con la Fiorentina per BIRAGHI, ma sembra più una mossa da portare a termine in estate. Nello stesso periodo, di sicuro non prima, fair play finanziario permettendo il Milan darà l’assalto a MILINKOVIC-SAVIC, per il quale c’è l’eventualità di un derby di mercato con l’Inter, visto che il talento serbo della Lazio ha un grande estimatore in Marotta. E a proposito dei nerazzurri: c’è da definire il futuro di GABIGOL, che adesso vorrebbe rimanere non essendo più così convinto di andare al Flamengo. I dirigenti interisti prenderanno una decisione a breve, dopo aver cercato di capire se sia concreto l’interessamento per l’ex del Santos da parte di Everton e West Ham. In Brasile vengono seguiti LINCOLN del Flamengo e BRAZAO (un portiere del Cruzeiro), ma questi due ragazzi non sembrano ancora pronti per giocare in Italia. Potrebbero essere presi, e lasciati negli attuali club. Alla Juventus, che monitora sempre RAMSEY per l’estate e stringe per il giovane portoghese TRINCAO, è arrivata un’offerta per KEAN dall’Ajax, che sta trattando la cessione di DAVID NERES al Guangzhou Evergrande. Il bomber ‘millennial’ è assistito da Mino Raiola, che sta lavorando per portare alla Juve il suo assistito DE LIGT, difensore anche lui dell’Ajax cercato da tutte le grandi d’Europa: la Juve sembrava in pole, ma la trattativa si è arenata sullo scoglio dei 10 milioni di commissione che Raiola avrebbe chiesto per concludere l’affare. Intanto in casa bianconera è in corso una riflessione su PJACA, che potrebbe tornare da Firenze: in tal caso bisognerebbe decidere se tenerlo o cederlo al Fulham, che si è fatto avanti. Il genoano MIGUEL VELOSO, genero di Preziosi, ha rifiutato il Frosinone, che ora in alternativa chiede MAZZITELLI. Per l’attacco l’obiettivo è FALCINELLI del Bologna, che prima però deve trovare un sostituto. Per PERICA il consulente di mercato dei ciociari Capozucca ha delle proposte dalla Germania. CIOFANI dovrebbe andare alla Cremonese. Il Napoli cerca LOBOTKA, centrocampista del Celta Vigo ma gli spagnoli chiedono 30 milioni di euro perché accettano di trattare solo la cessione a titolo definitivo. Un altro obiettivo del Napoli per l’estate è PAVARD, terzino francese campione del mondo. Per ROG ci sono le offerte di Fiorentina, Schalke 04 e Cagliari. De Laurentiis lo aveva offerto proprio ai sardi, assieme a OUNAS più 30 milioni per avere BARELLA. Sempre il Cagliari tratta con il Sassuolo per lo scambio ROMAGNA-PELUSO. C’è poi un intreccio di mercato che coinvolte Atalanta e Sampdoria: se alla fine la Dea accettasse le offerte saudite dell’Al Hilal per GOMEZ, prenderebbe poi CAPRARI che alla Sampdoria verrebbe sostituito da GABBIADINI, in uscita dal Southampton. FELIPE VIZEU non ha trovato l’accordo economico con il Gremio e quindi rimane all’Udinese, almeno per ora. Il Parma sta parlando con il Trabzonspor per riportare in Italia KUCKA, e ed è vicinissimo a CACERES. L’Empoli cerca un rinforzo per l’attacco e ha chiesto LAPADULA al Genoa. Tanti i nomi per la Roma, con Monchi come al solito iperattivo: in Turchia danno come molto concreto l’interesse per OZYAKUP del Besiktas, oltre a quello già noto per KABAK del Galatasaray. Per la difesa è spuntato anche il nome di IGOR, difensore brasiliano del Salisburgo attualmente in prestito all’Austria Vienna. Un’altra pista porta all’interista MIRANDA, che vuole lasciare il suo attuale club: ma in Brasile scrivono che sia destinato al San Paolo. Per PEROTTI c’è una richiesta dell’Atalanta, dove ritroverebbe il suo vecchio allenatore Gasperini, l’eventuale sostituto potrebbe essere BENNACER dell’Empoli, che piace molto a Di Francesco

Ti potrebbero interessare anche: