TV: RENZI CHIUDE CON IL 2% DI SHARE E OLTRE 500MILA SPETTATORI

«Chiude in bellezza #FirenzeSecondoMe di matteorenzi con il 2% di share e picchi di oltre 560.000 spettatori. nove è risultato 9# canale nazionale durante la messa in onda». È il tweet di Discovery Italia, rilanciato dallo stesso Matteo Renzi, dopo la messa in onda dell’ultima puntata del documentario su Firenze con il senatore del Pd

