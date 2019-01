Fincantieri: Ue avvia esame su acquisizione Stx

– La Commissione europea ha accolto la domanda presentata da Francia e Germania che la invitavano a esaminare, alla luce del regolamento sulle concentrazioni, la proposta di acquisizione di Chantiers de l’Atlantique (nuovo nome di Stx) da parte di Fincantieri. Secondo la Commissione l’operazione rischia di nuocere “in misura significativa alla concorrenza nel settore della costruzione navale” a livello europeo e mondiale. Lo rende noto l’antitrust europeo.

Il progetto di acquisizione di Chantiers de l’Atlantique da parte di Fincantieri non raggiunge le soglie di fatturato previste dal regolamento Ue sulle concentrazioni per le operazioni che devono essere notificate alla Commissione a causa della loro dimensione europea. Esso è stato però oggetto di notifica per autorizzazione in Francia e in Germania. “La Francia ha presentato alla Commissione una domanda di rinvio a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Ue sulle concentrazioni. Tale disposizione permette a uno o più Stati membri di chiedere alla Commissione di esaminare una concentrazione che pur non rivestendo una dimensione europea incide sugli scambi all’interno del mercato unico e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nei territori degli Stati membri che presentano la richiesta”, scrive la Commissione in una nota.

La Germania si è associata alla richiesta di rinvio trasmessa dalla Francia. “Sulla base degli elementi forniti dalla Francia e dalla Germania, e fatti salvi i risultati della sua indagine esaustiva, la Commissione ritiene che l’operazione potrebbe nuocere in misura significativa alla concorrenza nel settore della costruzione navale, in particolare per quanto riguarda il mercato mondiale delle navi da crociera. La Commissione ha inoltre concluso di rappresentare l’autorità più idonea a valutare i potenziali effetti transfrontalieri dell’operazione. Di conseguenza, l’acquisizione di Chantiers de l’Atlantique da parte di Fincantieri sarà esaminata nella sua integralità da parte della Commissione”, spiega Bruxelles. Per questo, la Commissione “intende ora chiedere a Fincantieri di notificare l’operazione”.

Eliseo, nessuna forma ritorsione politica – Stx-Fincantieri? “A seguire il dossier è la Commissione europea, la Francia non ha chiesto assolutamente nulla. Non bisogna in alcun modo vederlo come una forma di ritorsione politica”: è quanto affermano fonti dell’Eliseo rispondendo a una domanda sull’avvio dell’esame Ue su Stx.

“Gravissimo quanto accaduto, Francia e Germania scorrette. Questo mette in discussione tutti gli accordi”. Lo riferiscono fonti della Lega sulla vicenda Fincantieri.

“Francamente la decisione dell’Antitrust Ue ha sorpreso anche a me: adesso vedremo, è un procedimento all’inizio, vedremo come continuerà. Riterrei strano che fossero imposti ostacoli. Mi auguro che non ci siano”. Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di “Porta a Porta”.

