#iomirifiuto.“Signori non ci siamo, il vento non sta cambiando”

Non basta il dossier sulla mancata raccolta dell’immondizia che il sindaco Raggi sta preparando per la Procura di Roma. La Rete (dei cittadini) si sta ribellando al degrado con gli stessi strumenti di consenso utilizzati dal M5S. Ma il vero centro di potere e scambi di favori rappresentato dall’Ama non è stato mai debellato dall’inchiesta Mafia Capitale. Partita da poco l’indagine su gare deserte dell’Antitrust con la Guardia di Finanza. Il 15 gennaio Assemblea speciale in Aula Giulio Cesare sul tema per trovare una via d’uscita, ma il rischio che le opposizioni (Pd, FdI, Fi, ecc.) siano pronte solo a cannibalizzare è altissimo

Di Stefania Pascucci



C’è un attacco alla istituzione di Roma Capitale, responsabile del degrado romano, secondo i cittadini, causato dalla mancata gestione dei rifiuti da parte della ex municipalizzata. Socio unico di Ama Spa, è la società in house di proprietà del Campidoglio. Negli ultimi dieci anni l’Ama (per non tornare troppo indietro) è stata il core business, il vero centro di potere e scambi di favori, di politici, dirigenti, funzionari della pubblica amministrazione, imprenditori del settore e di cooperative finiti nel mirino della maxi – inchiesta denominata “Mafia Capitale”. Panzironi, amministratore delegato ai tempi di Alemanno, accettò 400 milioni per finanziare campagne elettorali e quasi 1000 persone furono assunte, tra il 2008 e il 2009 per grazia ricevuta, per essere soltanto amico e parente del politico di turno. Evidentemente non è finita, i processi iniziati nel 2016 di fatto hanno condannato vari soggetti politici e imprenditoriali ma avranno toccato il fenomeno per lo zero virgola. C’è una guerra in atto e neppure tanto silenziosa ai danni dell’amministrazione comunale, ai cittadini e di conseguenza allo Stato.

ASSUNZIONI BLOCCATE, NO INCENTIVI PERFOMANCE

Non dimentichiamo che il ras da decenni dell’immondizia nel Lazio, Manlio Cerroni, era finito nel mirino degli investigatori per gestione illecita dei rifiuti e associazione a delinquere per l’uso di Malagrotta già nel 2014, ma ne era uscito fuori assolto dal Collegio giudicante. Proprio nel 2014 la Colari, la società di Cerroni, aveva citato in giudizio il Comune di Roma per inadempienza contrattuale con richieste milionarie, l’Ama aveva rischiato il fallimento. Tutto si cristallizzò da qual momento in poi. Tronca, commissario governativo bloccò le assunzioni e gli incentivi della perfomance per tutti i dipendenti (operai, impiegati, funzionari e dirigenti) da allora fino ad oggi non sono stati più distribuiti. Ma per capire facciamo un passo indietro.

IL VERO BUSINESS: IL NOLEGGIO DEI CASSONETTI

Uno dei business è stato per anni il noleggio dei cassonetti. Iniziato sotto la guida Alemanno/ Panzironi nel 2010 Ama decise di avviare una gara per il noleggio anziché acquistarli per sostituire il vecchio parco.

Una gara per 28 mila cassonetti della durata di cinque anni. L’appalto fruttò 50 milioni di euro. Una pista da seguire? I cassonetti bruciati in vari quadranti della Città, da Sud ad Ovest, ad Est, e la distruzione lo scorso 11 dicembre del Tmb Salario sono indicativi di una strategia criminale ben organizzata. E non solo.

AUTHORITY INDAGA SU CARTELLO CONTRO AMA

L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti avviato un’istruttoria, decisa lo scorso 12 dicembre per indagare, con l’ausilio della task force della Guardia di Finanza, sulle motivazioni di due gare andate deserte indette da Ama nel 2018 (una in marzo e l’altra nel mese di settembre) per il trasporto e lo smaltimento rifiuti. Secondo l’Agcm le società Herambiente S.p.A. e la sua controllante Hera S.p.A., Linea Ambiente S.r.l e la sua controllante Linea Group Holding Spa, A2A Spa, Rea Dalmine Spa., Sogliano Ambiente Spa e Core – Consorzio Recuperi Energetici Spa, attuali fornitori di Ama, avrebbero posto in essere una intesa, in violazione dell’articolo 101 del Tfue, avente ad oggetto l’astensione dalla partecipazione ad alcune procedure di gara indette dalla stessa Ama per la fornitura dei servizi di trasporto e smaltimento/ recupero dei materiali, quali scarti e FOS, derivanti dall’attività dei Tmb di Rocca Cencia e Via Salaria, nonché del Rur ( Rifiuto Urbano Residuo) e Cdr ( Combustibile da Rifiuti). Un’indagine che terminerà il 31 dicembre 2019. Il tempo necessario per un rialzo della Tari per l’anno in corso del 5 per cento ai romani. Perché in fondo la realtà non è una fiction, vincono quasi sempre i cattivi.

