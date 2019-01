Reddito di cittadinanza, la Lega punta i pied, senza soldi per i disabili non lo votiamo

«Nel decreto sul reddito di cittadinanza nemmeno un euro per i disabili. Forte delusione della lega». È questo lo stringato commento di fonti della Lega dopo l’annuncio del premier Giuseppe Conte sull’arrivo del decreto sul reddito e sulle pensioni in Consiglio dei ministri per giovedì prossimo. «Se non ci sono davvero i soldi per i disabili e le famiglie la Lega non vota il reddito di cittadinanza», sottolineano fonti autorevoli della Lega.

«Sono in fase di elaborazione i decreti attuativi di quota 100 e reddito di cittadinanza. Io conto che sia contenuto tutto quello è previsto. Nel reddito di cittadinanza mi aspetto che ci siano i sostegni ai disabili e alle famiglie numerose, che vanno premiate. Io darò il mio consenso a questo aiuto ai poveri, agli ultimi a patto che ci siano tutti gli ultimi, i disabili e famiglie numerose in primis, non in fondo ma davanti», ha scandito il vice premier Matteo Salvini in diretta Facebook.

«Ognuno si prenda le sue responsabilità, chiaro? Perché noi andremo ad approfondire tutto: sono in fase di elaborazione i decreti attuativi sia per quota cento e che per il reddito cittadinanza: io conto che sia contenuto tutto

quello che era previsto.Nel reddito di cittadinanza, ad esempio, il sostengo ai disabili e per le famiglie numerose, che vanno premiate. Io darò il mio sostegno a questo atto di civiltà, a questo aiuto ai disoccupati, ai bisognosi dimenticati e agli ultimi a patto che ci siano tutti gli ultimi», ha proseguito Salvini.

«Nel reddito di cittadinanza c’è già un’attenzione ai disabili, ma se ci sono suggerimenti li analizzeremo, ci metteremo intorno a un tavolo e anche questa volta risolveremo la situazione», replica il premier Giuseppe Conte, ospite di «Porta a Porta», all’ultimatum della Lega sui disabili. «Abbiamo aumentato fondi ai disabili: c’è una legge delega su un nuovo codice sui diritti dei disabili», ha aggiunto il presidente del Consiglio.

Ti potrebbero interessare anche: