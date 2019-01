E’ morto Fernando Aiuti, immunologo anti-Aids

Non chiare le circostanze del decesso, al Policlino Gemelli. Caduto dalle scale? La Procura indaga

È morto questa mattina al policlinico Gemelli il professor Fernando Aiuti, immunologo, 83 anni, fondatore dell’Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids). Era nato a Urbino nel 1935. Sul caso sta facendo accertamenti la procura di Roma: sarebbe caduto dalla tromba delle scale (quarto piano). La pm Laura Condemi è andata a fare un sopralluogo in ospedale, potrebbe essersi trattato di un gesto volontario.

Era ricoverato al Gemelli e aveva lavorato per la ricerca e le visite private sino al 20 dicembre. Aiuti venne eletto nel 2008 come capolista del Pdl in Campidoglio.

Ti potrebbero interessare anche: