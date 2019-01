Crociera da incubo: 277 passeggeri con malattia intestinale. La nave rientra, tutti rimborsati

Quando la crociera diventa un incubo: su una nave Oasis of the Seas della compagnia Royal Caribbean, 277 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio sono stati colpiti da una malattia gastrointestinale non meglio specificata. La nave domani rientrerà nel porto di Canaveral, in Florida, un giorno prima del previsto.

Un passeggero, Cody Haddap, ha detto all’emittente WESH di essersi sentito male dopo la partenza da Haiti martedì scorso. La Royal Caribbean ha fatto sapere che rimborserà il costo della crociera a tutti i passeggeri. Secondo quanto riporta la Cnn, la nave – in grado di ospitare oltre 8.000 persone – era partita domenica scorsa per una crociera che faceva tappa – tra l’altro – ad Haiti, in Giamaica e in Messico.

