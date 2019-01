Parigi, esplosione in panetteria a Opéra: 2 morti, feriti tre italiani

Almeno due persone sono rimaste uccise nell’esplosione della panetteria a Parigi, nei pressi dell’Opera. Tra i feriti ci sono anche due italiani. Fumo, fiamme e macerie nella rue de Trevise a due passi dalle Galeries Lafayette, dietro al teatro delle Folies Bergères, immagini che hanno fatto temere all’inizio a un possibile atto doloso. Secondo quanto comunicato dal ministero degli Interni di Parigi, le vittime sono due vigili del fuoco. Il ministro Christophe Castaner ha comunicato che «la situazione adesso è sotto controllo». Dopo l’esplosione sono stati mobilitati oltre 200 vigili del fuoco.​

Tra i feriti anche tre italiani. Due giornalisti, Valerio Orsolini, videomaker di Cartabianca, che era a Parigi per seguire le manifestazioni dei gilet gialli e non sarebbe grave. Così come l’inviato e filmaker di Agorà, Matteo Barzini. «Matteo si trovava nell’hotel Mercure, vicino alla panetteria, quando si è verificata l’esplosione – racconta

all’Adnkronos Serena Bortone, conduttrice della trasmissione su Rai3 – È stato investito da alcune schegge, fortunatamente nulla di grave, adesso è in ospedale, dove devono mettergli dei punti alla gamba e fare gli accertamenti necessari».

La terza ferita è una giovane di Trapani, invece, l’italiana rimasta ferita. Secondo quanto appreso dall’Ansa, la ragazza lavora come cameriera nel vicino hotel Ibis. I familiari sono stati contattati dalle autorità consolari di Parigi che si sono messe a disposizione dei parenti e delle persone coinvolte nell’esplosione.La prefettura ha invece subito fatto sapere che si tratta di un incidente: una fuga di gas probabilmente all’origine di un’esplosione molto violenta che ha distrutto la grande boulangerie Hubert, che si trova all’angolo tra la rue de Trevise e la rue de Monthyon.

In frantumi i vetri di negozi e abitazioni nelle vicinanze. Completamente blindato il quartiere, mentre i vigili del fuoco stanno sgomberando tutti gli immobili a rischio. La giornata si annuncia difficile per la capitale. Mentre i vigili del fuoco sono al lavoro nel nono arrondissement, la polizia cerca di stare dietro alla mobilitazione die Gilets Jaunes, che questa mattina si sono ritrovati davanti al ministero dell’Economia, a Bercy, rispondendo all’appello di uno dei leader considerati più, Eric Drouet. Dovrebbero sfilare dal ministero fino all’Arco di Trionfo, tagliando in due la città. Altro raduno è previsto al quartiere della Défense. Circa 5mila i poliziotti mobilitati.

Ci sono «anche diversi pompieri» tra i feriti dell’esplosione di questa mattina: lo ha detto il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, arrivato sul posto. «Il bilancio umano è pesante, grave», ha detto il ministro, annunciando che «la situazione è ora sotto controllo». Per evacuare i feriti due elicotteri si sono posati sulla place de l’Opera, poco distante dal luogo dell’esplosione, la rue de Trevise.

