Roma Far West terreno di caccia per Salvini

Roma Far West, tornano i regolamenti di conti, Matteo Salvini corre alla Magliana e il teatro dell’esecuzione in strada diventa un palcoscenico nazionale. Accuse e contro accuse, la sicurezza nella capitale è un ricordo, oggi si uccide senza che nessuno reagisca, le strade sono insicure,si respira violenza ovunque e lo Stato sembra incapace di gestire la situazione. Poche divise, poche risorse, ma soprattutto una sorta di rassegnazione, di abitudine alla sconfitta. I grillini non sono fatti per governare? Salvini è disposto a militarizzare la città per conquistarla? Ci si capisce poco. Certo è che fa impressione vedere che il vice premier Di Maio, nella sua corsa personale contro il collega Salvini arrivi a scaricare la Raggi, non nascondendo il suo malumore e la sua insofferenza nei confronti del sindaco grillino. Ma è tutta colpa di Virginia? Non si riesce a capire. La situazione è esplosiva ed è stata sottovalutata per troppo tempo, ora servirebbero misure straordinarie per una emergenza straordinaria, ma si ha la sensazione che nessuno abbia il coraggio di fare il primo passo. Commissariare la città? Lo dicono in tanti e da tempo, Salvini non aspetta che di mettere le mani su Roma, sulla Regione, su tutto. La sua è una lotta contro il tempo, la congiuntura a lui favorevole potrebbe non durare a lungo, e la situazione va sfruttata.Il Movimento invece mostra la corda, non si può governare a colpi di tweet, la gente ne ha abbastanza, non si può governare senza il consenso delle categorie produttive, delle forze sociali, della società civile e perseguire strategie c he risentono di una forte componente ideologica ma che spesso appaiono fuori dalla realtà. Non emozionano più, i grillini, e non hanno idee risolutive. Per di più hanno dichiaratamente contro i 25 mila comunales, la burocrazia capitolina, i dirigenti. Con i quali hanno pensato inizialmente di poter prescindere dal dialogo, scegliendo una linea di contrasto. Ora non funziona più niente e tutto va a fondo. La presunzione di paga cara. In politica soprattutto. Ma la ricaduta è sui cittadini.

