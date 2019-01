FILO DI NOTA/ DIETRO LE QUINTE DI FARMACAP

Cosa succede nella azienda che gestisce 46 farmacie comunali

Entra ed esce dalle cronache, politiche e giudiziarie, da troppo tempo. Ogni tanto la si da per spacciata, talvolta la si trasforma in opzione di sviluppo. I dipendenti? Pedine sacrificabili. Solo pochi addetti ai lavori sono in grado di ricostruirne le vicende degli ultimi anni. Stiamo parlando di Farmacap, naturalmente. Ora ill Pd chiedecon forza le dimissioni di Angelo Stefanori, commissario di Farmacap, rinviato a giudizio con le accuse di calunnia, diffamazione e minacce. «I risvolti giudiziari nella vicenda Farmacap impongono un’unica strada: le dimissioni del commissario Angelo Stefanori – dichiarano in una nota i consiglieri comunali del Pd Valeria Baglio e Marco Palumbo -. La sindaca Raggi abbia il coraggio di applicare i precetti del codice etico del Movimento 5 stelle e di licenziare l’accusatore di Simona Laing, ex direttore generale dell’azienda». Stefanori aveva accusato l’allora direttore generale di Farmacap Simona Laing, che poi ha licenziato in tronco, ma a dover affrontare il processo non sarà lei ma proprio Stefanori. Ora il numero uno di Farmacap, nominato dalla sindaca Virginia Raggi nel gennaio 2017, è stato rinviato a giudizio con la triplice accusa di calunnia, diffamazione e minacce. Secondo la procura infatti le accuse rivolte all’ex direttore generale di Farmacap dono infondate. Le indagini non solo hanno escluso ombre di mazzette, ma hanno ricostruito incassi aziendali per 800.000 euro. Anche le gare sono risultate regolari. Ora per Farmacap c’è l’ipotesi della vendita, ma non se ne sa di più

