Apci-Calabria Day, il 28 gennaio al Ristorante la Tavernetta della Baia dell’Est

Il 28 gennaio presso il ristorante la Tavernetta della Baia dell’Est, si terrà l’ Apci-Calabria day.

Al mattino si svolgerà il corso di panificazione tenuto dal maestro Pascal Barbato, nel contesto del format #formandoformandosi. Un progetto che ha come protagonista la formazione: in cucina come nella vita non si finisce mai di apprendere e a nostra volta non finiremo mai di “formare”, e da qui che ha inizio con una serie di appuntamenti FormandoFormandosi.

In serata, per concludere, una cena di degustazione sul piatto principe Catanzare, l’illustrissimo Morzello.

Saranno coinvolti l’Antica Congrega dei tre colli e l’Accademia Italiana del Peperoncino per dimostrare che il compagno “silente”, il peperoncino, non è solo colui che “scalda” gli animi ma è un importante ingrediente di questa storica pietanza. Verranno serviti 3 morzelli abbinati a 3 peperoncini diversi con cui confrontarsi tra autorevoli interlocutori.

Questa appuntamento avvierà un percorso tra e per le eccellenze Calabresi. Un tour tra gli scenari della nostra splendita terra, proponendo menu misti tra tradizione e contemporaneità, usando le peculiarità Calabresi. Ci sposteremo nelle varie province assieme ai nostri partner, dal Consorzio del Bergamotto al Consorzio di tutela della Patata Silana, al Consorzio della Cipolla di Tropea… tutti uniti in questo “Tour nella Magna Grecia”.

Ti potrebbero interessare anche: