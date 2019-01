IL PUNTO/ Il nuovo cerchio magico della Raggi

Di Giovanni Tagliapietra

Virginia Raggi cambia di nuovo. Assessori, collaboratori, dirigenti. Altro che sliding doors. Qualcuno comincerà a chiedersi quanto costa tutto questo caravanserraglio, quanti stipendi, indennità, buonuscite dobbiamo pagare per i giri di valzer del sindaco. Avrà i suoi buoni motivi per fare quello che fa, certo, ma il segnale che viene percepito nei piani alti del Campidoglio, e anche fuori, è di grande confusione, di precarietà, di scarsa capacità di gestione e di comando. A memoria di commentatore non si ricorda un via vai così concitato, reiterato, spesso incomprensibile attorno alla Giunta capitolina. Siamo all’ennesimo atto, all’apertura di un nuovo ciclo. Non vogliano nemmeno ricordare il dato statistico, storico del passato, quanti assessori, manager delle partecipate, collaboratori e dirigenti sono stati chiamati e accantonati in questi mesi. Dopo l’assoluzione di novembre il sindaco grillino ha deciso di dare l’ennesima imbiancata alle pareti del Campidoglio, provocando reazioni rabbiose e imbarazzate anche tra i suoi, tra i grillini doc. Lei parla di fase due e presenta nella sala delle bandiere a una platea attonita di consiglieri Antonio De Santis, giuslavorista di Reggio Calabria, uomo di stretta fiducia (ma così erano stati presentati anche altri, finiti poi in modo tutt’altro che brillante), di fatto responsabile della segreteria politica e referente privilegiato delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali. Gli affida il rilancio dell’attività amministrativa di Palazzo Senatorio, un super-assessore. Seguiva già in qualità di delegato l’area del Personale, ora avrà anche la scuola e la delega sull’Anagrafe. Una bella razionalizzazione, non c’è che dire. Sul suo nuovo tavolo delle patate bollenti che altri hanno scansato, la riorganizzazione del sistema educativo e scolastico, la soluzione del caos generato dalla introduzione delle carte di identità elettroniche, la trattativa per il nuovo contratto decentrato dei dipendenti capitolini, il nodo imbarazzante della polizia locale.All’assessore Laura Baldassare resta il capitolo delle politiche sociali, all’assessore Flavia Marzano resta una scatola vuota, la Semplificazione. Non è chiaro quali competenze avrà, visto che le è stato tolto anche il capitolo della comunicazione, che la Raggi ha deciso di riprendersi per gestirlo direttamente attraverso Lorenzo Foti, già stesso collaboratore di Beppe Grillo. Due considerazioni a metà ragionamento: è probabile che la Marzano finisca per lasciare l’esecutivo capitolino, è probabile che il Dipartimento comunicazione finisca per assorbire anche l’ufficio stampa del Campidoglio. E’ arrivato anche il nuovo capo di gabinetto, Stefano Castiglione, 52 anni, magistrato della Corte dei Conti con un passato nell’Arma dei Carabinieri e nell’Aeronautica. I suoi predecessori non hanno avuto buona sorte, a lui andrà meglio? In sostanza lo schema che si delinea è quello di un team vicino al sindaco con sempre maggiori poteri e con un controllo fortissimo sulla gestione. De Santis e Foti diventeranno le nuove eminenze grige del Comune, faranno da filtro tra Raggi e il resto del mondo? Non è un modello originale. Assomiglia ad un ennesimo cerchio magico. Ma soprattutto, funzionerà?

Dicono i bene informati che l’ingresso del nuovo assessore sia solo il primo passo di un rimpasto più ampio, e a ben vedere Baldassarre e Marzano, assieme al vice sindaco Luca Bergamo e al titolare dell’Urbanistica Luca Montuori sono i meno allineati rispetto alle posizioni del sindaco. Avverrà in tempi brevi o ci sarà una ulteriore pausa di riflessione?

Ti potrebbero interessare anche: