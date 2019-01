Ma nel governo giallo-verde non c’è un ministro per la disabilità?

I conti non tornano, alla fine il governo leghista-grillino non si comporta diversamente da altri che lo hanno preceduto. Hanno infiocchettato la propaganda e poi l’Esecutivo con un ministro dedicato (Fontana) per famiglia e disabilità, salvo poi relegare il medesimo e il suo quadrante di competenza in ultima fila. Si lamentano i disabili, la cosiddetta “manovra del popolo” non li sfiorerà nemmeno. E allora possiamo dire di essere stati presi in giro? Lasciamo da parte l’argomento pensioni, troppo complicato, parliamo della scuola, ad esempio. Per gli interventi di integrazione scolastica, incluse le spese del personale (docenti di sostegno), la legge di Bilancio prevede per l’istruzione di primo ciclo 3,49 miliardi nel 2019, riducendo di circa 70 milioni la previsione approvata dalla precedente manovra. Per l’istruzione di secondo ciclo, sempre per il 2019, sono stanziati 1,45 miliardi. Nella compilazione delle relative tabelle, a questa voce, è prevista una spesa via via in diminuzione (fino ad un miliardo di meno nel 2021). Nell’ultimo anno scolastico a fronte di 248 mila studenti con disabilità, 71 mila sono rimasti senza insegnanti di sostegno e i docenti assegnati sono stati nel 36% dei casi insegnanti curricolari precari e non specializzati. E’ necessario spiegare che un terzo di fondi in meno significa tradotto in cifre oltre 40 mila insegnanti di sostegno specializzati in meno e milioni di ore di sostegno negate agli alunni con disabilità?

Ma non è finita. C’è un tanto celebrato fondo per le non autosufficienze: la dotazione (finora 450 milioni di euro) ammonterà a 573 milioni per il 2019, 571 per il 2020 e 569 nel 2021. Decisamente briciole. Ma il ministro Fontana non ha avuto il potere di alzare un dito. E il Fondo per il dopo di no?. Viene riportato, per il 2019, alla cifra originale, quindi 56,1 milioni di euro: in pratica, un solo incremento di 5 milioni, assolutamente non sufficiente ed irrisorio. La dotazione per il Fondo per l’accessibilità, poi, è di soli 5 milioni di euro per il 2019. Non è necessario infierire, il governo Gentiloni aveva messo in campo somme superiori. Ma il discorso di fondo è imbarazzante. E ancora più imbarazzante il fatto che nessuno abbia speso una parola in merito.

