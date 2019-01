Confermato lo sciopero dei trasporti il 17

Sciopero dei trasporti a Roma e provincia il prossimo 17 gennaio per l’intera giornata, proclamato da Orsa e USB​. L’autorità di garanzia per gli scioperi ha valutato legittimo lo sciopero Tpl proclamato giovedì per tutto il giorno, con salvaguardia delle fasce di garanzia.

«Giovedì 17 gennaio ci sarà uno sciopero che interesserà il sistema di trasporto pubblico della capitale gestito da Atac, una decisione di due sigle sindacali minori che ci appare poco giustificata nelle circostanze attuali», afferma l’assessore alla Mobilità di Roma Linda Meleo. «Non c’è dubbio che lo sciopero sia un diritto dei lavoratori che va rispettato e difeso in ogni sede, ma dissentiamo nel merito di questa azione che ci appare pretestuosa. L’iniziativa delle due organizzazioni Usb e Orsa rischia infatti, in questo contesto, di minare il lavoro fatto dall’azienda, dai lavoratori e dagli altri sindacati che nell’operazione di salvataggio e risanamento di Atac hanno contribuito al successo del piano concordatario. Sul tema sicurezza è stato aperto un tavolo di confronto specifico in assessorato con tutte le parti sociali rappresentative del mondo dei trasporti e a breve ne sarà istituito uno anche a livello aziendale. Vogliamo inoltre sottolineare che è stato sottoscritto un protocollo di intesa con la Polizia Locale che sta mettendo a disposizione i suoi agenti a tutela del personale Atac e Roma Tpl per garantire maggior sicurezza anche agli utenti del trasporto pubblico»,

Ti potrebbero interessare anche: