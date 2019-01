FOCUS/ TAV:TONINELLI APRE A LEGA. FICO, NO È FONDATIVO

– La Torino-Lione resta al centro del dibattito politico. «Se l’analisi costi-benefici sarà negativa ne parleremo all’interno del governo», assicura il ministro Toninelli. Ma il presidente pentastellato della Camera, Roberto Fico, ricorda che fermarne i lavori è addirittura «una battaglia fondativa del Movimento», mentre l’audizione alla Camera del commissario di governo Paolo Foietta ‘armà i sì Tav di dati e cifre sulla necessità di completare la nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità. «Tutti i ragionamenti confermano l’utilità e la necessità di farla», sostiene Foietta contro «le fake news diffuse dai 5 Stelle». «Dire ‘nò significa isolare l’Italia», afferma indicando a sostegno di questa tesi l’aumento del traffico su gomma ai valichi di confine, e la necessità di sostituire la vecchia linea, ormai satura, con una ferrovia «moderna e sicura, in linea con gli standard europei». «Falso è anche che la Tav costerà 20 miliardi – aggiunge -: farla costa meno di 3 miliardi, non farla costa fino a 5 miliardi». Resta però delle sue idee il Movimento 5 Stelle, che parla di una «messinscena» di parte. «La nostra posizione è chiara, così come il contratto di governo che ci impegna a ridiscutere integralmente l’opera», sostengono i deputati pentastellati in Commissione Trasporti: «Non porremo a carico della collettività – ribadiscono – cifre esorbitanti e ingiustificate rispetto ai vantaggi effettivi». Quelli che non vede un gruppo di docenti universitari No Tav, che in una lettera aperta attribuisco alle ‘madaminè, le imprenditrici di ‘Sì, Torino va avantì, «aspettative generiche che nulla hanno a che vedere con un traforo». «Le affermazioni riguardo al ‘rompere l’isolamentò del Piemonte suonano paradossali – dicono – e prive di fondamento». Le opposizioni vanno all’attacco. Per il portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, Foietta ha dato al Parlamento «una lezione di verità sulla Tav». Ovvero, «dati, numeri e fatti che smentiscono le fake news diffuse dai 5 Stelle. Rimangiarsi i trattati sulla Tav, come vorrebbero i grillini – aggiunge – comporterebbe per l’Italia il pagamento di centinaia di milioni di risarcimenti per la violazione dei patti». « deputati di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza e Mauro Rotelli, definiscono »intollerabili« i ritardi del governo, mentre il senatore dem Mauro Laus, primo firmatario della mozione per lo sblocco degli appalti, ha depositato un question time al ministro Tria »affinché si metta fine una volta per tutte al balletto delle cifre a cui stiamo assistendo

