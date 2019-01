MENTANA PUBBLICA UNA LETTERA ANONIMA CON MINACCE E INSULTI

«La tua enfasi che ti fa venire la bava contro chi è stato eletto dal popolo è vomitevole». È quanto si legge in una lettera di minacce, firmata con una svastica, indirizzata al direttore del TgLa7 Enrico Mentana, che l’ha pubblicata su Instagram. «Siete degli sfascisti che sperano che si affondi come hanno fatto i vostri padri assassinando molti soldati in Africa», prosegue la lettera piena di insulti nei confronti di Urbano Cairo, Lilli Gruber, Francesca Fanuele, Giovanni Floris, Corrado Formigli, Massimo Giannini e Marco Damilano. «Presto vi puniremo, sappiamo tutto di voi, punirvi è un dovere», conclude la lettera.

