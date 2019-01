MONTAGNA: SINDACO DELLA VALTELLINA VIETA L’ELISKI

Giro di vite imposto dal Comune di Val Masino (Sondrio) contro la pratica dell’eliski, ossia la risalita con elicotteri dei versanti della montagna per poi effettuare le discese con gli sci ai piedi. Il sindaco, Simone Songini, ha firmato un’ordinanza di divieto assoluto nella zona del territorio comunale, dove molti turisti la effettuano, ossia la Val Merdarola. «È una pratica invasiva – spiega il primo cittadino, Simone Songini – che tanti effettuano in un’area situata accanto a un Sic (Sito di interesse comunitario) e a una Zps (Zona di protezione speciale) lungo le rotte di migrazione dell’avifauna». Inoltre la vallata alpina oggetto del provvedimento del sindaco si trova in posizione frontale, rispetto alla Riserva naturale della Val di Mello, istituita nel 2009. «L’eliski disturba gli animali e non è rispettoso della montagna. Diciamo no a un turismo che la danneggia», dicono gli amministratori del piccolo paese della Valtellina.

