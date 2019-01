Siria, bomba al ristorante: 21 morti, 5 sono soldati Usa. L’Isis rivendica

Per la prima volta dall’arrivo dei soldati americani in Siria quattro anni fa e meno di un mese dall’annuncio del presidente Donald Trump di voler ritirare le truppe dal paese in guerra, un attentato suicida ha ucciso oggi nel nord, vicino al confine con la Turchia, almeno quattro militari statunitensi assieme ad alcuni miliziani curdi e una decina di civili. L’Isis ha rivendicato l’attentato, compiuto a Manbij, città contesa tra Aleppo e l’Eufrate. L’attacco è stato portato a termine da un kamikaze nei pressi dell’affollato ristorante ‘al Umarà’ (I principi), di fronte al quale stazionava un veicolo di una pattuglia americana, scortata da combattenti curdo-siriani. Da Washington sono arrivate fino ra soltanto conferme della morte di alcuni soldati Usa, ma non ci sono dettagli sul numero e sulle loro generalità. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dal canto suo detto di avere informazioni dell’uccisione di cinque – e non quattro – miliari americani. Secondo Erdogan il bilancio dell’attentato è di 21 morti in tutto. In Siria, gli americani mantengono circa duemila soldati, schierati nel nord e nel nord-est, sulle due rive dell’Eufrate, nelle zone controllate dalle milizie curde locali, espressione dell’ala siriana del Pkk, considerata «terrorista» da Ankara.

