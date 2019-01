DIETRO AI FATTI/ La guerra ai direttori

DI GIOVANNI TAGLIAPIETRA

E’ scoppiata la guerra ai direttori generali della sanità laziale (non tutti, solo quelli capaci di marciare con le proprie gambe. Non me parla nessuno, nessuno pare avere una visione di insieme della situazione. Le singole polemiche locali sono apparentemente slegate e non vengono messe in fila. Ci proveremo in questo e nei prossimi fascicoli. Premessa, quanto segue non è legato a questioni personali e/o politiche, siamo fortemente critici nei confronti di questa amministrazione regionale così come di quelle precedenti per una ragione di fondo, Al di là delle parole e degli slogan, al di là delle delibere e delle decisioni, tutti indistintamente a nostro avviso considerano l’interesse dell’utente come effetto collaterale della strategia generale. Detto questo, con la stessa franchezza e serenità ci sentiamo di sottolineare, denunciar e portare in evidenza dei fenomeni, delle dinamiche che ci appaiono pericolose e scorrette e che finiscono per danneggiare il servizio sanitario regionale e quindi gli utenti. Da quando si è entrati nella partita per le sei poltrone di direttori generali che si liberano a febbraio, attorno ai vertici delle Asl è scoppiato l’inferno. C’è una corsa senza esclusione di colpi a ridosso di una campagna elettorale importante e sullo sfondo di una guerra sanguinosa per la segreteria del Pd (vedi Zingaretti e relativi avversari interni ed esterni), ci sono gli appetiti della Lega che vuole sbarcare a Roma, le scomposte difese grilline, le guerre tra bande tra le diverse anime e fazioni del Pd. Che c’entra con la sanità? C’entra. Sono entrate in atto strategie selvagge per destabilizzare i vertici delle Asl, per creare confusione. Attacchi diretti e indiretti ai Dg in transito e anche a quelli che oggi non sono in scadenza. Quel che importa è creare confusione, soprattutto attorno ai più positivi, ai più intraprendenti. Si instillano dubbi, si creano dei “casi”, si muovono i social prima ancora dei media. Un magma indistinto e incontrollabile. Come si accennava in qualche caso le campagne di stampa nascono a destra, sono mediamente aggressive, in altri casi è fuoco amico (per modo di dire), parte da sinistra. E’ ovvio, tutti i manager efficienti o meno sono espressioni delle scelte effettuate a suo tempo da Zingaretti, che nelle prossime settimane dovrà fare altre scelte in una short list preparata da apposita commissione. Tre o quattro i Dg sotto tiro in modo tanto becero quanto strumentale, affronteremo le loro vicende. Per ora non reagiscono. In un caso, emblematico, il manager sotto schiaffo sta passando alla controffensiva in modo ordinato ma deciso, mettendo in campo anche delle precise denunce. Parliamo di Giuseppe Quintavalle, direttore generale della Asl Roma 4 (Civitavecchia) e commissario della Asl Roma 5 (Tivoli). E’ uno tosto, a Tivoli e dintorni si e’ mosso molto, pestando i piedi a più persone. Ma ha anche fatto un sacco di cose buone. Incassando plausi e riconoscimenti. Peccato che quella stessa Cittadinanza Attiva che ufficialmente lo loda e lo affianca, nella periferia della Asl remi contro,montando casi che vengono facilmente smontati ma che fanno rumore, creano sconcerto e confusione. Ci sono social, giornali on line e un quotidiano nazionale che attaccano sistematicamente. Lo stesso quotidiano (nazionale, ripetiamo) ospita attacchi a Quintavalle anche su Civitavecchia. Sollevando questioni aggrovigliate e confuse, a quel che è dato di capire pretestuose, sulle quali il dg ha mano facile nel fare chiarezza. Ha inviato una lettera chiarificatrice al giornale chiedendone la pubblicazione. Non resta che aspettare. Se la guerra continuerà potremo trarre le nostre conclusioni

