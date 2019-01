IL PUNTO/ Sgomberi, si fa sul serio. Almeno così dicono

E’ una partita complessa. Il Campidoglio pressato direttamente dal ministro dell’Interno Salvini sembra deciso a premere sull’acceleratore. Il partito dei moderati, dei prudenti, sembra finito in minoranza. Se Roma è la capitale dei palazzo occupati ciò è dovuto sostanzialmente alla tolleranza di un paio di sindaci di sinistra che hanno chiuso entrambi gli occhi di fronte ad un fenomeno strisciante, ad un copro estraneo che conquistava un po’ alla volta spazi di città abbandonata. C’è una lettura buonista, rassicurante, solidale. Il popolo delle case occupate è un popolo di disperati, composito, multietnico con un denominatore comune, quello di essere senza casa. Storicamente i movimenti della sinistra alternativa, dei centri sociali, quelli della sinistra dura e antagonista hanno pilotato le occupazioni, le hanno organizzate e gestite, hanno creato delle isole off limits per tutti tranne che per i loro protetti. Ex caserme, fabbriche e palazzi abbandonati. Alcuni in periferia, altri in pieno centro. Sacche di illegalità, in ogni caso. L’amministrazione ha scelto di lasciar correre, ha fornito anzi gli occupanti molto spesso di luce e acqua, “garantendo” una sorta di vivibilità. Certo, ci sono anche le occupazioni selvagge, quelle parametrabili alle baraccopoli che sorgono ormai in ogni angolo buio della città. Ma questo è un altro discorso. Agli occupanti si sarebbe dovuto trovare casa, sistemazione, protezione sociale, provvidenze. Oppure, attraverso una serie di screening, si sarebbe dovuto provvedere alla bonifica, alla schedatura, ai fogli di via, agli arresti degli irregolari. Perché ci sono due tipi di realtà, quelli dove si delinque e si spaccia, e quelli dove si sopravvive pagando un ticket ai “guardiani”. Ora tutto questo dovrebbe essere spazzato via. Restail problema del dopo. Dove collocare gli occupanti? Lasciarli per strada? Affidarli alle organizzazioni solidali? Qui scatta il problema della doppia, anzi tripla anima della amministrazione. C’è un tappeto sommerso di sinistra, di ex sinistra solidale, una componente grillina in parte pragmatica e in parte solidale. Poi ci sono i grillini, new entries ancora sulla porta del Campidoglio ma con crescente potere , duri e decisi ad usare metaforicamente la ruspa. Quale anima prevarrà?

