“Liberi di scegliere”, Puglia nuovamente in prima serata su Rai Uno

La Puglia nuovamente in prima serata su Rai Uno. Questa volta tocca al film tv “Liberi di scegliere” diretto da Giacomo Campiotti, con protagonisti Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Carmine Buschini, Federica Sabatini, Federica De Cola, Corrado Fortuna, Vincenzo Palazzo e con la partecipazione di Francesco Colella.Scritto e sceneggiato da Monica Zapelli, Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano, nel film si racconta la vicenda di Marco Lo Bianco, giudice del Tribunale dei minori di Reggio Calabria, e del suo sogno: strappare i ragazzi alla ‘ndrangheta. Giorno dopo giorno ha visto sedere nella stessa aula di tribunale i figli delle più importanti famiglie mafiose della provincia. E ha capito una cosa: la ‘ndrangheta non si sceglie, si eredita. Quando incontra Domenico, ultimo componente di una cosca di cui anni prima ha arrestato il fratello, decide che è arrivato il momento di dire basta. Inizia una strada difficile che costringerà tutti ad abbandonare le proprie certezze. Lo Bianco e i suoi assistenti si confronteranno con i codici e i sentimenti di quelle famiglie che hanno considerato sempre e solo come cosche criminali. I più giovani, Domenico e Teresa, impareranno che esiste una famiglia allargata, rappresentata dallo Stato e dalla Comunità civile, pronta ad aiutarti a realizzare un futuro diverso, in cui poter essere, finalmente, “Liberi di scegliere”.

Girato in tre settimane a ottobre del 2017 tra Bari, Casamassima e Conversano, il film tv è coprodotto da Bibi Film TV e Rai Fiction e prodotto da Angelo Barbagallo per la Bibi Film TV, con il contributo di Apulia Film Fund della Regione Puglia (202.741,30 euro) e il sostegno di Apulia Film Commission. Per la realizzazione del film sono stati coinvolti 46 unità lavorative pugliesi (tra cast artistico e troupe).

