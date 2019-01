TV/ MARCO ELIMINATO, ALLIEVI DI “AMICI” OCCUPANO LA SCUOLA

È protesta ad Amici. Dopo la decisione del professore di ballo Timor Steffens di eliminare dai corsi Marco Alimenti, gli allievi hanno occupato la scuola, tappezzandola di manifesti e striscioni (#FAMMISTUDIARE, DIRITTO ALLO STUDIO, «LET ME GROW, CHANGE E BE MYSELF») e indossando magliette con la scritta #FAMMISTUDIARE. Al prof Timor viene contestato il metodo con cui ha eliminato Marco dopo aver deciso, settimane fa, di non fare lezione con l’allievo perché, a suo avviso, non è adatto al suo stile. Gli allievi hanno annunciato che non si esibiranno fino a quando non verranno accolte le loro richieste, che rifiuteranno i brani e le coreografie assegnati dai docenti e che continueranno a fare lezione solo con gli insegnanti che condividono i motivi della loro protesta. Inoltre chiedono che Marco possa rientrare nella scuola ed essere giudicato solo dopo aver lavorato per almeno una settimana con il prof Steffens e chiedono che questa regola da oggi in poi valga per tutti i partecipanti di Amici

