Disperso aereo del calciatore Sala, ricerche sospese



Sul velivolo del presidente del Cardiff l’attaccante e altre due persone. Il padre: ‘Sono disperato’.

Le operazioni di ricerca dell’aereo da turismo con a bordo il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, sono state sospese: è quanto annuncia la polizia precisando che le chance di ritrovare dei sopravvissuti sono “minime”. “Non ci aspettiamo di trovare sopravvissuti” ha dichiarato il responsabile di Channel Islands Airsearch, John Fitzgerald, impegnato nella ricerca del Piper con a bordo il calciatore argentino Emiliano Sala, attaccante del Cardiff City, decollato dall’aeroporto francese di Nantes-Atlantique, in direzione di Cardiff e scomparso dai radar intorno alle 21.30 di ieri sera mentre sorvolava la Manica. “Non sappiamo come sia scomparso, è completamente svanito, non c’è stata alcuna conversazione radio”, ha detto Fitzgerald.

“Sono disperato, non posso crederci”: sono le parole di Horacio Sala, il padre di Emiliano, il calciatore italo-argentino scomparso nella notte nei cieli della Manica, mentre si trovava a bordo di un aereo da turismo in volo da Nantes a Cardiff. Intervistato da radio Latina, da Rosario, in Argentina, Horacio Sala ha detto che il figlio aveva “tanta speranza, immaginate cosa significhi giocare in Premiere League. Non avrebbe mai pensato di raggiungere quel livello, era una cosa da pazzi”. “Non ho parole, mio figlio è tutto per me. Speriamo che tutto vada a finire per il meglio”, ha aggiunto alla rete C5N. Il padre di tre figli, tra cui Emiliano, aggiunge di non avere particolari notizie riguardo alla scomparsa del Piper. “L’ho appreso dai media. Avevo parlato con lui domenica”.

A bordo c’erano altre due persone. L’aereo è scomparso dai radar nei pressi del faro di Casquets, intorno alle 21:30, riferisce la polizia di Guernesey. Da allora, si sono perse le tracce e le condizioni meteo complicano il lavoro dei soccorritori.

L’allarme è stato lanciato alle ore 19:20 (le 20:20 in Francia) di ieri, quando la torre di controllo di Jersey, ha segnalato che un piccolo aereo da turismo partito da Nantes in direzione di Cardiff era scomparso dai radar, una ventina di chilometri a nord dell’isola di Guernesey. Fonti della polizia francese hanno confermato che Emiliano Sala, in corso di trasferimento dal Fc Nantes al Cardiff, era a bordo insieme ad altri due passeggeri oltre al pilota.

Immediatamente sono scattate le ricerche aeree e via mare, ma sono state interrotte dopo qualche ora a causa del vento forte, una pessima visibilità e il mare mosso. Del Piper al momento non ci sono tracce. Una nuova fase di ricerche è cominciata questa mattina, con mezzi britannici e francesi, coordinati dalla Guardia costiera di Guernesey.

Il ventottenne italo-argentino autore di 12 gol nel girone di andata di Ligue 1 era stato appena trasferito dal Fc Nantes al Cardiff, per una somma stimata intorno ai 17 milioni di euro. Sala ha cominciato la sua carriera in Europa al Bordeaux, grazie al Proyecto Crecer, una scuola di calcio creata dalla squadra francese in Argentina. Ha firmato a Nantes nel 2016 per un milione di euro ed ora era sul punto di trasferirsi in Galles. Sabato, aveva commentato così il suo nuovo ingaggio al Cardiff.

“Sono molto contento di essere qui. Mi fa molto piacere e ho fretta di cominciare ad allenarmi, di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e mettermi al lavoro”. Ieri, era tornato a La Jonelière, il campo di allenamento del Nantes, per recuperare le ultime cose prima di cominciare una nuova vita. Ora la scomparsa nei cieli della Manica.

