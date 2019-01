Lannutti: “Banche controllate dai Savi di Sion”. Insorge la comunità ebraica: “Antisemita”

“Il Gruppo dei Savi di Sion e Mayer Amschel Rothschild, l’abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale, portò alla creazione di un manifesto: “I Protocolli dei Savi di Sion”. Lo scrive su Twitter il senatore grillino Elio Lannutti in un tweet poi cancellato, postando anche il link di un sito antisemita e scatenando la reazione delle opposizioni che lo accusano di rilanciare tesi antisemite e false.

Nicola Zingaretti chiede al leader grillino Luigi Di Maio di prendere le distanze da queste farneticazioni antisemite”. E il vicepremier lo fa: “Come vicepresidente del Consiglio e come capo politico del M5S prendo le distanze, e con me tutto il Movimento, dalle considerazioni del senatore Elio Lannutti”.

Un gesto che convince Lannutti a cercare di correre, a modo suo, ai ripari. “Poiché non avevo alcuna volontà di offendere alcuno, tantomeno le comunità ebraiche od altri, mi scuso se il link ha urtato la sensibilità. – scrive il senatore grillino – Condividere un link non significa condividere i contenuti, da cui comunque prendo le distanze. Ci tengo a sottolineare che non sono, nè sarò mai antisemita”.

La sua uscita aveva comunque suscitato un vespaio. Emanuele Fiano, Pd, aveva detto “Lannutti cita i Protocolli dei Savi di Sion, l’emblema dei falsi alla base del l’antisemitismo moderno come fonte per spiegare il controllo bancario. Siamo veramente ad un punto grave”. E si chiede il deputato: “Ma dove stiamo andando a finire? Dovrò espatriare io, in quanto ebreo? Orribile”. E sempre il candidato alla segretaria Zingaretti aveva spiegato che “le dichiarazioni del senatore Lannutti sui Protocolli dei Savi di Sion sono il punto più basso di questo mix di odio, negazionismo e razzismo che riaffiora sempre più spesso. Mara Carfagna (Forza Italia) aveva denunciato lo “squallore del M5S” che non prende le distanze dal suo senatore.

Lannutti, non contento di questa uscita antisemita e razzista se lera presa anche con il sindacato e il prossimo congresso della Cgil e i sindacati, definiti “un comitato di affari”. ” “Giorni fa sono stati arrestati sindacalisti che sfruttavano i migranti. Di Vittorio si rivolterà nella tomba; quel grande sindacalista diceva che non bisognava più togliersi il cappello davanti ai padroni. E’ un grande dolore questa deriva dei sindacati”. Immediata la replica della Cgil: ” “Il senatore Lannutti prima di fare affermazioni gravissime e infamanti e nominare a sproposito Di Vittorio dovrebbe informarsi: avrebbe saputo che siamo del tutto estranei alla vicenda per la quale ci costituiremo parte civile. Ma di questo risponderà se necessario davanti alla legge”.

Comunque questa sortita antisemita di Lannutti non ha raccolto consensi. Fra i commenti al suo tweet infatti non si trovano parole di apprezzamento. Quadi tutti, in coro, bocciano, le sue parole e lo invitano a smettere di bere, a studiare o a ricordarsi che è un senatore della Repubblica.

