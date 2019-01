DORMIRE BENE POTREBBE PROTEGGERE DALL’ALZHEIMER

Ecco un altro indizio che la carenza di sonno potrebbe aumentare il rischio di Alzheimer: anche la proteina «Tau», che numerosi studi hanno mostrato essere coinvolta in questo tipo di demenza (come pure in altre malattie neurodegenerative), si accumula nel cervello in condizioni di deficit di sonno. Lo rivela uno studio condotto in diversi prestigiosi atenei statunitensi tra cui tra la Washington University School of Medicine a St. Louis e la Harvard di Boston e pubblicato sulla rivista Science. Ottimizzare la qualità dei cicli sonno-veglia dovrebbe essere un approccio da testare come un possibile trattamento preventivo contro la demenza, spiega Jerrah Holth, tra gli autori del lavoro. Già in passato diversi studi hanno collegato la carenza di sonno all’accumularsi nel cervello di un’altra molecola implicata nell’Alzheimer, il peptide beta-amiloide. In questo lavoro, basato sia su esperimenti su topolini sia su test su un gruppo di persone, si è andati a valutare la concentrazione di Tau nel cervello quando i normali cicli sonno-veglia sono alterati. Tau è una proteina normalmente prodotta dalle cellule nervose e rilasciata da esse nel liquido interstiziale del cervello durante le ore di veglia. Nei topolini, ad esempio, tau raddoppia quando gli animali sono svegli. Gli esperti hanno visto che alterando il normale ciclo sonno-veglia degli animali e deprivandoli di sonno per parecchi giorni la concentrazione di tau nel liquido fuori le cellule si moltiplica e tau si diffonde e diverse aree cerebrali. Poi gli esperti hanno valutato la composizione del liquido cerebro-spinale (un fluido che si trova nel cervello ed ha molte funzioni tra cui protettiva) di un gruppo di individui che erano in carenza di sonno: Tau risulta in concentrazioni aumentate nel cervello di questi individui, ancora più che la beta-amiloide.

