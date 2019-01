Il Campidoglio vuole premiare chi va in bici

Bonus per i ciclisti romani, il sistema potrebbe avvalersi della tecnologia brevettata dalla start up Pin Bike, già attiva a Bari e in altre città d’Italia.

Un bonus in denaro o altri benefit quali biglietti per il bus o per il teatro. Il Comune sta studiando la possibilità di pagare i romani che sceglieranno di muoversi in bicicletta per incentivare gli spostamenti a impatto zero su ambiente e traffico. Il tema è stato affrontato oggi in commissione Mobilità alla presenza degli ideatori della start up Pin Bike. “Il sistema sta già partendo in alcune città italiane tra cui Bari” spiega il presidente di commissione Enrico Stefàno. “E’ qualcosa di assolutamente dirompente e innovativo, che si andrebbe a inserire all’interno di un sistema di valorizzazione e attenzione dell’amministrazione alle due ruote”. Ancora in Comune si sta cercando di capire la fattibilità e i fondi a disposizione per far partire il progetto. Ma come funzionerebbe esattamente? A chi aderisce al programma viene chiesto di installare sulla propria bicicletta una sorta di rilevatore che, in collegamento con la centrale, rende tracciabile il veicolo con un sistema di gps. Tutto è pensato nell’ottica di un’economia circolare: i buoni mobilità vengono riscattati dagli utenti tramite dei codici che possono essere spesi in negozi della città aderenti all’iniziativa. Oppure, come suggerito da Stefàno, tramutandoli in biglietto di ingressi per musei o teatri del circuito di Roma Capitale. A Bari, dove il sistema è già partito da qualche mese, si rimborsano fino a 25 centesimi al chilometro.

