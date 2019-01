L’INTERVENTO/ Cara di Castelnuovo di Porto, non proprio un’oasi felice

di Luigi Galdiero *

In merito alle vicende del CARA, oltre al problema sociale ed umano che si è venuto a presentare , il mio primo pensiero e la mia preoccupazione va a tutti quei lavoratori, mamme e padri di famiglia che non hanno più la certezza e la garanzia del livello occupazionale, vittime inconsapevoli e con loro anche le loro famiglie. Per ciò che riguarda il CARA però, confermo la mia prima affermazione, e cioè che andava chiuso da tempo. Questa visione che qualcuno può avere del Cara dall’ esterno come dire, “paradisiaca”, di fatto non è….I richiedenti asilo erano ammassati anche in 7/8 in una esigua stanzetta, in barba alle più elementari applicazioni sanitarie e con scontri “etnici” continui e sistematici, messi in campo per l’affermazione della supremazia nel campo. In tutto ciò, e ci sono i dati di fatto, le violenze e le risse in ambito multirazziale erano all’ ordine del giorno, e si sono sviluppate intorno al Cara attività di spaccio di droga e prostituzione. Purtroppo anche a danno dell’immagine dei migranti onesti presenti nel centro. Tutto ciò si rilevava anche da fermi ed arresti effettuati dalle forze dell’ordine. La buona vicinanza, di cui si vanta una parte della politica locale, distante anni luce dalla realtà, con la frazione di Ponte Storto, non era affatto confutata dai fatti. Il rapporto non era idilliaco, lo testimoniano i diversi diverbi palesati nel tempo tra i cittadini e i richiedenti asilo. Le provocazioni ed i problemi erano ovunque, ed erano all’ ordine del giorno. Anche conquiste del territorio, come il parcheggio Lanzetta, l’unico “polmone di parcheggio e scambio” diventano più tristemente note per il malaffare di alcuni ospiti del CARA che per la realizzazione avutasi dopo quasi dieci anni di lotte.

Quindi non si capisce perché questa amministrazione e questo sindaco, continuino a fare passerella mediatica sul caso, in fondo dovrebbero essere contenti se la struttura va a “normalizzarsi”. Se finalmente, si pensasse al benessere ed alla sicurezza dei propri cittadini. Se diminuendo le presenze, si potrà avere un controllo più serrato e conforme di ospiti e territorio. Inoltre già nel 2016, allora governava il PD, il progetto “Relocation” proposto anche al CARA di Castelnuovo di Porto, portò alla delocalizzazione di 570 migranti su 844 presenti, inviati in paesi quali: Spagna, Portogallo, Cipro e Svezia. In quel caso non si parlò di “deportazione” e non si fecero riferimenti storici dolorosi, che personalmente nemmeno avrei avuto l’ardire di sfiorare, ma evidentemente, la demagogia non si fa scrupoli, con la messa in campo di strumenti spuntati ed inefficaci che piuttosto portano ad inevitabili riflessioni: Il decreto cosi chiamato “Salvini” è Legge, e come tale và osservato, rispettato ed applicato. A meno che non vi siano altre motivazioni, che certo non sono nell’ ordine del sociale e dell’ umano, ma che lo toccano da lontano , e lo toccano solo per mera convenienza.

* Consigliere di opposizione, vice presidente assemblea comunale di Castelnuovo di Porto

