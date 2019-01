Grillini alla prova del nove

Governo cade se M5S vota per processare Salvini, Forza Italia e Fdi voteranno no all’autorizzazione a procedere, Pd e Liberi e Uguali per il sì

Sembra il frutto di una mente raffinata, ha tutte le caratteristiche di un thriller politico sofisticato. Matteo Salvini ha corso a come un matto in questi mesi, ha macinato consensi superiori a qualsiasi previsione e ora corre il rischio di essere stoppato, azzoppato da una mossa del suo partner di governo, che può intravvedere in questa circostanza l’opportunità di liberarsi dell’ingombrante compagno di viaggio. Salvini sfida tutti, come si sa, e dalla Magistratura siciliana gli arriva un siluro micidiale, lo vogliono processare.E ovviamente visti i rapporti di forza in parlamento il Movimento 5 Stelle sarà decisivo prima in giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato (l’esame inizia mercoledì 30 gennaio) e poi in Aula sul caso della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania per la vicenda della nave Diciotti. I grillini non hanno ancora una posizione ufficiale e prima – spiegano – devono studiare bene le carte. Insomma, fanno i loro calcoli e si guardano intorno. Forza Italia e Fratelli d’Italia voteranno contro l’autorizzazione a procedere mentre il Pd e Liberi e Uguali a favore. Se il M5S sommasse i suoi voti a quelli del Centrosinistra, numeri alla mano, il leader della Lega andrebbe a processo. Palazzo Chigi salterebbe in aria cinque minuti dopo.in questo caso. E’ ovvio-. La Lega non potrebbe accettare un simile atteggiamento da parte degli alleati di governo che, quantomeno, “dovrebbero astenersi”, spiegano fonti parlamentari leghiste. Il ministro dell’Interno del resto sta facendo sapere al mondo la sua linea. Che è di aperta sfida. Sembra intenzionato a rinunciare allo ‘scudo’ del Senato. “Non ho bisogno di protezione, altri chiedevano l’immunità perché rubavano, io invece ho applicato la legge da ministro. E ritengo di aver applicato la costituzione che prevede la difesa della patria”, dice ai giornalisti il vicepremier leghista E’un messaggio di indubbia efficacia: “Se dovrò essere processato per questo – continua – lo deciderà liberamente il Senato. Chi sono io per non farmi processare? Sono pronto a farlo”. E conclude: “Il voto in Aula ci deve essere. Io poi farò il mio intervento in Senato. Tutti i legali che ho interpellato mi dicono che è palese l’invasione di campo da parte di un potere dello Stato nei confronti di un altro potere dello Stato e di non permettere questa cosa. Io confesso, contro il loro parere, che avrei voglia di andare fino in fondo e di essere convocato a Catania. Poi però il Senato è sovrano e deciderà, non voglio sostituirmi al Senato”. Meglio di così? La palla torna nel campo dei cinque stelle. Lealtà politica, lungimiranza, opportunismo?

Ti potrebbero interessare anche: